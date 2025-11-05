אב שכול התפרץ על נתניהו: "תקים ועדת חקירה ממלכתית"

עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשכה גם הבוקר (רביעי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתיקי האלפים בהם הוא נאשם. במהלך הדיון פרצה מהומה בבית המשפט כאשר יורם יהודאי, אביו של רון יהודאי ז"ל שנרצח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, התפרץ וצעק לכיוונו של נתניהו: "אני מבקש להיפגש איתך ואתה מסרב. אתה תקים ועדת חקירה ממלכתית. ברור לך? אני ארדוף אותך".

יהודאי הוא חבר בגרעין המייסד של מועצת אוקטובר, הדורשת ועדת חקירה ממלכתית. בריאיון ל-i24NEWS אמר יהודאי כאמור כי "אנחנו מנסים להגיע לנתניהו במשך תקופה כדי להיפגש איתו ולהבין למה הוא לא מקים ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו רואים, אך לא מבינים, את החשש ואת הפחד שלו להקים ועדת חקירה ממלכתית, עם כל מיני ועדות קומבינה שהוא מנסה להקים, ללא מסקנות אישיות".

עוד הוסיף יהודאי כי "ראש הממשלה צריך לעמוד מול עם ישראל כמנהיג אמיץ ולהגיד: 'אני לוקח אחריות, ועכשיו אני רוצה לחקור'".

"יש במדינת ישראל חוק שנקרא 'חוק ועדת חקירה ממלכתית'. אם לא נקים כזאת על הטבח של השבעה באוקטובר, אירוע של כ-1200 נרצחים ביום אחד, וכ-2000 הרוגים במלחמה הזאת - שאפשר היה לקצר אותה משמעותית - לא נקים ועדת חקירה ממלכתית אז על מה נקים? לא ברור לי. זה צורך השעה", הוסיף.