בדיון בבג"ץ על ביטול מינוי זיני: גוטליב התפרצה - והוצאה

במהלך דיון בבג"ץ על עתירה שדרשה לבטל את מינויו של דוד זיני לראש השב"כ, הוצאה חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) לאחר שהתפרצה לדבריו של עורך הדין אליעד שרגא. "של נעליך בפני ראש השב"כ זיני", אמרה.

עורך הדין שרגא קרא לגוטליב "לקחת כדור", לו השיבה חברת הכנסת: "מה זה הדבר הזה?". שרגא, האשים את ראש השב"כ כי משקר במצח נחושה בעניין ההצעה שקיבל מראש הממשלה להתמנות לתפקיד - וששיקר על כך לאלוף גופמן ולרמטכ"ל זיני.

השופט סולברג שאל את עורך הדין על סמך מה ההאשמות - לו לא השיב שרגא. "אני קראתי את העתירה שלכם, זה לקט עיתונות. אני לא מגיע לבית המשפט בשביל זה", אמר סולברג, וציין כי הרמטכ"ל הופיע בפני הוועדה ואמר את ההפך מטענותיו של שרגא, שהשיב: "אני לא יודע מה הוא אמר, לא ראיתי את הפרוטוקול".