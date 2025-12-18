היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בתשובה לעתירה לבג"ץ, מבקשת היום (חמישי) לאסור על מבקר המדינה מתניהו אנגלמן להשלים את מסקנות דו"חות 7 באוקטובר, כדי לאפשר לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועים.

דרישת היועצת המשפטית לממשלה מגיעה ברקע מאבקים שמנהל המבקר אנגלמן. כזכור, צה"ל הגיש באמצעות הסנגוריה הצבאית עתירה נגד המבקר, העוסקת בפעילותו המוצאת בנוגע לחקר אירועי 7 באוקטובר. צה"ל פנה אז לבג"ץ וביקש צו להשהיית הליכי הביקורת.

בנוסף, לאחר שהחל לקיים ביקורת שב"כ בנושאי הליבה של 7 באוקטובר, פנה המבקר לשני בכירים בשב"כ לצורכי פגישה לאחר שהתחמקו ואיים כי אי-הגעה עלולה להוביל לענישה.

"אוסקר", שהיה ראש מרחב דרום בפרוץ המלחמה ופרשת מהשירות, תקף בתגובה ואמר כי הוא מסרב לדרישה להתייצב בפניו לצורך ביקורת. הוא טען כי למבקר אין סמכות חוקית לכפות על מרשם להתייצב.