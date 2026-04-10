ביהמ"ש קבע: ניתן יהיה להביא ילד מזרעו של יותם חיים, שנחטף ונהרג בשוגג

בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע קבע הבוקר (שישי) כי ניתן יהיה להביא ילד מזרעו של יותם חיים ז"ל, שנחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר ונורה למוות בשוגג על ידי כוח צה"ל.

בפסק הדין כתב השופט אריאל ממן כי "סברוני כי רצונו החד משמעי של יותם להמשכיות, אשר בא לידי ביטוי באמירות אודות 'המשכת השושלת', 'מניעת הכחדת הג'ינג'יות שלו' ועוד, הביאו לידי ביטוי את רצונו ביצירת חיים ובהמשכיות".

השופט הכריע כי ניתן לעשות שימוש בזרעו של יותם, "ככל שתוגש בקשה קונקרטית ביחס לזהות האישה שתסכים לשאת את העובר שיופרה מזרעו של יותם, אדרש לה".

כאמור, יותם חיים נורה למוות בשוגג בדצמבר 2023 על ידי כוח צה"ל בעזה לאחר שהצליח להימלט מהשבי, יחד עם סאמר טלאלקה ואלון שמריז. השלושה, לאחר שנמלטו, ניסו לסמן לכוחות המתמרנים כי הם שוהים במבנה, אך כשזוהו נפתחה לעברם אש ממנה נהרגו סאמר ואלון.

יותם נמלט למבנה סמוך כשהוא צועק "הצילו", ולאחר שנענה לקריאות אחד המפקדים לצאת מהמבנה - נורה מוות.