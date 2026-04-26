בג"ץ כופה סנקציות כלכליות על משתמטים, וחייב את המשטרה לאכוף גיוס בערים החרדיות

אלפי משפחות בציבור החרדי שאינן מסדירות את מעמד הגיוס של בניהן צפויות לאבד בשבועות הקרובים הטבות כלכליות בשווי אלפי שקלים, בעקבות ההחלטה שקיבל היום (ראשון) בית המשפט העליון. השופטים קבעו כי הממשלה נמנעת במידה בלתי סבירה מאכיפת החוק, והורו על לוחות זמנים קשיחים להתניית סבסוד מעונות יום, הנחות בנסיעה בתחבורה ציבורית והטבות ברכישת דירה בשירות צבאי פעיל או בהסדרת מעמד חוקי מול צבא הגנה לישראל.

המשנה לנשיא, השופט נעם סולברג, מתח ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה וקבע כי "הוראות פסק הדין אינן מקוימות". לפי ההחלטה, מועצת מקרקעי ישראל חייבת להתכנס בתוך 21 יום כדי לקבוע תנאי סף של הסדרת מעמד צבאי לקבלת הנחה ברכישת דירה ("מחיר מטרה").

בפרק זמן זהה, על משרד העבודה לשנות את מבחני התמיכה כך שסבסוד מעונות יום וצהרונים יינתן רק למי שממלא את חובת השירות. בנוסף, משרדי האוצר והתחבורה קיבלו 35 ימים להחליט על ביטול הנחות הנסיעה למשתמטים, ושר הפנים חויב לפעול בלוח זמנים דומה בנוגע להנחות בארנונה.

במישור הפלילי, נחשפו נתונים המצביעים על אפליה באכיפה: למרות שבני הציבור החרדי מהווים כ-80% מתוך 76 אלף המשתמטים המוכרזים, חלקם בקרב מקבלי כתבי האישום בתחילת שנת 2026 עמד על כ-7% בלבד.

בית המשפט הבהיר כי המצב בו "איש זרוע - לו הארץ" אינו מתקבל על הדעת, ופסל את מדיניות המשטרה להימנע ממעצרים בערים חרדיות מחשש למהומות. המשטרה חויבה לסייע באופן פעיל למשטרה הצבאית ולעכב משתמטים גם במהלך פעילות שגרתית ברחוב.

החלטה זו מגיעה כסעד חריג לאחר חצי שנה שבה הממשלה לא יישמה את פסק הדין המוחלט מנובמבר 2025. השופטים דחו את טענות מזכיר הממשלה צחי ברוורמן כי נדרשת חקיקה חדשה, והדגישו כי שלילת הטבות אינה "עונש" או פגיעה בזכויות יסוד, אלא צעד הכרחי לנוכח הצורך הביטחוני הדוחק בלוחמים נוספים. המדינה נדרשת להגיש הודעת עדכון על ביצוע כלל ההוראות עד ל-1 ביוני הקרוב.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני אמר בתגובה להחלטת בג"ץ כי "מדינת ישראל הולכת ומאבדת, צעד אחר צעד, את זהותה כמדינה יהודית ודמוקרטית, מהחלטה להחלטה, מדיון לדיון ומפסק דין לפסק דין - בג"ץ פועל בעקביות ובשיטתיות כדי לפגוע בלומדי התורה ולצמצם את מקומם במדינה".

"לא ניתן לכך יד. לומדי התורה הם יסוד קיומנו כעם, ואנחנו נמשיך ללמוד תורה ולשאת על כתפינו את ההגנה הרוחנית על עם ישראל - בכל מצב ובכל תנאי", הוסיף.

יו"ר יהדות התורה, חה"כ הרב יצחק גולדקנופף: "החלטת בג"ץ להטיל סנקציות כבדות ומפלות נגד לומדי התורה היא החלטה שדגל שחור מתנוסס מעליה. זו חציית קו אדום חמורה ופגיעה ישירה בלב הזהות היהודית של מדינת ישראל. לא ייתכן שמי שמקדישים את חייהם ללימוד התורה יוגדרו כעבריינים ויוטלו עליהם עונשים".

"נאמר זאת בצורה הברורה ביותר: שום סנקציה לא תעצור את קול התורה. תלמידי הישיבות והאברכים ימשיכו להגות בתורה במסירות, בהתמדה ובגאון, כפי שעשו לאורך הדורות גם תחת איומים וסכנות".

"אני קורא מכאן לראש הממשלה ולראשי המפלגות שחתמו על ההסכם הקואליציוני, ובו התחייבו להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, להוכיח מנהיגות ואחריות ולעמוד בהתחייבותם. לא ייתכן שתינתן יד לפגיעה בלומדי התורה במשמרת שלכם, ועליכם להסדיר את מעמדם לאלתר. אנחנו מצפים מראש הממשלה לפעול באופן מיידי כדי לבלום את ההידרדרות ולהעביר לאלתר חוק כפי שהתחייב", מסר גולדקנופף.