פסק דין תקדימי: תלמידה תפוצה ב-80 אלף שקל - בגלל שמועות

בית משפט השלום בבית שמש פסק היום (שני) פיצוי של 80 אלף שקלים לתלמידת סמינר חרדית, לאחר ששתי תלמידות אחרות הפיצו עליה ברשתות החברתיות שמועות שקריות ופוגעניות. השופט קבע כי מדובר בלשון הרע מובהקת, ודחה את ניסיונן של הנתבעות להטיל את האחריות על בית הספר.

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לפי פסק הדין, בשנת 2023 הופיעו בבית הספר ברקודים שהובילו לעמוד אינסטגרם אנונימי, שבו פורסם פוסט שכלל את שמה ותמונתה של התובעת לצד טענות כוזבות שלפיהן ניהלה קשר עם רופא מבוגר, נכנסה להיריון ועברה הפלה.

בית המשפט קבע כי שתי הנתבעות יצרו את הפרסום, העלו אותו לרשת ואף הפיצו אותו באמצעות הברקודים שנתלו בבית הספר. עוד נקבע כי הפרסום עורר סערה בקרב התלמידות וגרם לפגיעה ממשית בשמה הטוב של התובעת. אחת הנתבעות אמנם הסירה את הפרסום והתנצלה, אך השתיים חויבו יחד בפיצוי של 80 אלף שקלים.