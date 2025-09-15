המשטרה על חשיפת i24NEWS: הפרקליטות אישרה לזמן את העיתונאית לחקירה

מומלצים -

המשטרה הגיבה היום (שני) על חשיפת i24NEWS לפיה עיתונאית זומנה ללהב 433 כדי להפליל עיתונאי אחר. לפי המשטרה, זימון העיתונאית לחקירה אושר על ידי הפרקליטות - אך שם שללו את הנטען.

לאחר החשיפה אמש על העיתונאי ומפעיל ה-D9 עמיאל ירחי, פנה ארגון העיתונאים למשטרה וביקש הבהרות. מהמשטרה נמסר כי זימון העיתונאית קיבל את אישור המשנה לפרקליט המדינה כנדרש. בפרקליטות אומרים מנגד, שהפעולות רק הובאו לידיעת הפרקליט המלווה, ולא הובאו לאישור הפרקליט המלווה.

נזכיר כי פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חשף אמש ב"מהדורה המרכזית" כי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה הקודם, יגאל בן שלום, זימן את העיתונאית למשרדי להב 433, ללא הסבר ובניגוד לכללי ההגנה על זכויות העיתונאים.

כאשר היא התייצבה בפועל בחדר החקירות - היא נדרשה להשיב מהו מקור ההקלטה של עמיתה - העיתונאי עמיאל ירחי, כיום הכתב בכנסת של i24NEWS.