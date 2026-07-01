עד מתן פסק דין: בג"ץ הקפיא את מינוי מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה

בג"ץ הוציא היום (רביעי) צו ביניים המקפיא את כניסת עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה עד למתן פסק דין בעניין. בשל פרישתו הצפויה של מבקר המדינה הנוכחי, מתניהו אנגלמן, מוסד מבקר המדינה צפוי להיות ללא מבקר החל ממחר.

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בהחלטה נכתב כי הצו ניתן "על מנת ליתן שהות מספקת למתן פסק דין בהליך, בשים לב לסד הזמנים המתחייב נוכח סיום כהונתו של מבקר המדינה המכהן". השופטים הוסיפו כי "פסק הדין בהליך יינתן בהקדם האפשרי".

ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, הביע שביעות רצון מהמהלך: "אני מברך את בג"ץ על ההחלטה להקפיא את המינוי של מבקר המדינה. כפי שכתבנו בעתירה שהגשנו בנושא - הבחירות האלה זוהמו, ועורך דינו הפרטי של נתניהו לא יוכל להתמנות לתפקיד".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב להחלטה: "בג"ץ שוב דורך ברגל גסה על הכנסת. שיהיה ברור: בממשלה הבאה הדרישה הראשונה שלי תהיה רפורמת תיקון מקיפה ועמוקה במערכת המשפט, ואת זה ניתן יהיה ליישם רק בממשלת "ימין על מלא" - לא עם פוליטיקאים שמגנים בגופם יומם וליל על מערכת המשפט המושחתת".

חבר הכנסת חנוך מילביצקי מטעם "הליכוד" קרא להתעלם מפסיקת בג"ץ: "יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בג"ץ. כפי שאני אומר כבר תקופה - זו טעות להמשיך ולהשתתף בתיאטרון האבסורד של יצחק עמית וחבריו המורדים. אם אנחנו רוצים משילות, הגיעה העת לעשות".

יצוין כי בג"ץ כבר הבהיר כי הייתה בעייתיות בבחירות החשאיות בכנסת, אך יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, כבר הודיע שלא יאפשר בחירות חוזרות. בהודעה רשמית מטעם הכנסת כתב אוחנה: "מכל הסיבות שפורטו בתגובה המקדמית לעתירה ובדיון הוחלט שלא לקיים הצבעה חוזרת לבחירות מבקר המדינה". בציוץ שהעלה לרשת X בליווי ההודעה הרשמית כתב: "הכנסת כבר אמרה את דברה".