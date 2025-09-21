"חשש לפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות": היועמ"שית נגד חוק השידורים של קרעי

מומלצים -

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה היום (ראשון) כי היא מתנגדת לקידום הצעת החוק "חוק השידורים" של שר התקשורת שלמה קרעי. בהחלטתה, אמרה כי הצעה זו "טומנת בחובה סיכונים לפגיעה ממשית בחופש הביטוי והעיתונות, בין היתר בשל החשש למעורבות פוליטית בעבודת גופים המשדרים חדשות".

במכתבה לשר התקשורת נכתב בנוסף כי ההצעה "אינה מציעה ערובות נאותות להבטחת עקרונות יסוד חוקתיים ודמוקרטיים, המכירים בתפקידה החיוני של תקשורת חופשית בצביונה הדמוקרטי של מדינה". בהרב-מיארה אמרה כי קידומה מעורר קשיים משפטיים וחוקתיים.

לפי היועצת המשפטית לממשלה, סוגיות היסוד המעוררות סוגיות משפטיות וחוקיות כבדות משקל הן: בעלויות צולבות בכלי תקשורת, סמכויות דרישת מידע מגופי התקשורת, מדידת נתוני צפייה על ידי גוף של המדינה ועוד. "קידום הצעת החוק מציב חשש לפגיעה חמורה בחופש הביטוי והעיתונות, ומסכן את יכולתה של התקשורת החופשית בישראל לבצע את תפקידה החיוני בחברה דמוקרטית", נכתב.

טרם פרסום המכתב, פרסם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון חוות דעת הנוגעת לקידום הצעת החוק. "לו תקודם הצעת החוק במתכונת הנוכחית, ישנו חשש ממשי שתיגרם פגיעה חמורה בתפקודה התקין של תקשורת חופשית בישראל ובאפשרותם של גופי תקשורת למלא את תפקידה בחברה דמוקטית", נכתב.

השר קרעי הגיב לכתב ותקף את עורך הדין גיל לימון, וטען כי "אין לך שום יפוי כוח יותר לייצג אותי או את משרדי". בנימוקיו ציין קרעי כי מובן לו שגם לשרים יש אחריות משפטית, אך במציאות "הקיצונית אליה הובילו אותנו שופטי העליון, הציפייה שרק השרים לבדם, היחידים בזירה הזו שלגביהם יש הוראה מפורשת הפוטרת אותם מציות לצווים שיפוטיים - היא מתכון לאנרכיה".

מתקפה זו הגיעה לאחר שבאוגוסט האחרון הנחה קרעי את עובדי משרדו לא להכיר בסמכויותיה של היועצת המשפטית לממשלה, יום לאחר שהממשלה אישרה את הדחתה פה אחד. "כל ייעוץ מטעמה בטל מעיקרו ומשולל תוקף", כתב בהודעה ששלח לתקשורת, וקרא לעמיתיו השרים "לנקוט את הפעולות הנדרשות לשלילת סמכויותיה של היועמ"שית לשעבר", ולהביא למינוי ממלא מקום בהקדם.