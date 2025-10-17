כתב אישום נגד הצעיר שפרסם סרטון איומים כלפי נתניהו

יחידת התביעות במשטרה הגישה היום (שישי) כתב אישום נגד בן ה-21 מאילת שפרסם סרטון איומים כלפי ראש הממשלה ובני משפחתו ברשת "אינסטגרם" בשני האחרון. בסרטון הוא אמר: "בא לי לטבוח בו..." - ונעצר לחקירה על ידי שוטרי מחוז ירושלים, כאשר לאחר מכן נעתר בית המשפט במהלך הימים האחרונים לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרו לטובת מיצוי הפעולות הנדרשות.

לאחר שהושלמה החקירה בעניינו כאמור וגובשה תשתית ראייתית למעשיו, הבשיל כתב האישום שהוגש נגדו בגין עבירות איומים, לצד בקשה להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים.

ביום שני האחרון כאמור, ערב חג שמחת תורה בשעות הצהריים, בו בזמן ששבו למדינת ישראל ולחיק משפחותיהם עשרים חטופים חיים שהוחזקו בשבי חמאס כשנתיים, פרסם הצעיר את הסרטון, בו בין היתר אמר "...בא לי לטבוח בו מה זה לטבוח בו אתם לא מבינים לטבוח בו עם אקדח כן להרוג אותו זהו, זה מה שיש לי להגיד".

בתכוף למועד פרסום הסרטון ברשת, הבחינה בתוכנו שוטרת ממחוז ירושלים ובהמשך לכך, נפתחה חקירה והחשוד אותר ונעצר.

עוד נודע במסגרת החקירה, כי כשעה וחצי לערך לאחר פרסום הסרטון ברשת החברתית, התקשר לנאשם אדם בשם שלומי וביקש מהנאשם למחוק את הסרטון, אך הנאשם לא עשה כן.

כזכור, בהחלטת בית המשפט על מעצרו נכתב כי החשוד טען שהוא אמור להתאשפז בקרוב בקהילת "מלכישוע" בשל היותו מכור לשימוש בחשיש.

עוד נכתב בהחלטת בית המשפט כי "פעולות החקירה ברובן הסתיימו ועל כן אין בכך עילה למעצרו, אך עם זאת מצבו הכללי וצורת דיבורו מעלים חשש כי מצבו הנפשי אינו תקין, ומשום כך אני מורה לפסיכיאטר המחוזי להגיש חוות דעת בעניינו של המשיב, אחריותו למעשיו וכשירותו לעמוד לדין".

בנוסף, נזכיר כי ברביעי האחרון נעצר חשוד נוסף, תושב ראשון לציון, שאיים גם הוא על חייהם של ראש הממשלה ושל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

החשוד הגיע לשערי בסיס צבאי במרכז תל אביב, והתבטא כי בכוונתו לרצוח את נתניהו ונבחרי ציבור נוספים. שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון שהוזעקו למקום איתרו את החשוד, בן 46, ועצרו אותו כאמור תוך שהוא ממשיך באיומיו כלפי נבחרי הציבור והשוטרים שביצעו את המעצר.

החשוד נחקר בתחנת המשטרה ולאחר מכן הובא להארכת מעצרו בבית המשפט, אשר קבע כי מעצרו יוארך.