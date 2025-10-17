אישום נגד תושב מזרח ירושלים: "סיפק את הנשק לפיגוע ברמות"

פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) כתב אישום נגד עובאדה טהה, תושב מחנה הפליטים שועפאט, בגין סיוע בביצוע פיגוע הירי הרצחני בצומת רמות בירושלים בתחילת החודש שעבר. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

כתב האישום מייחס לטהה- בן 28, תושב מחנה הפליטים שועפאט - ביצוע עבירות של פעולה או עסקה בנשק למטרות טרור, ירי מנשק חם ושיבוש מהלכי משפט. הוא חשוד כי החזיק והתאמן בירי ללא רישיון, ואפשר גישה לנשק לגיסו ואף מסר לו אותו מעת לעת. הדבר איפשר לגיסו, על פי החשד, לבצע את הפיגוע הקטלני - בו נרצחו שישה ונפצעו עשרות בני אדם - באמצעות אותו הנשק.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי פרקליטות מחוז ירושלים, הנאשם החזיק משנת 2017 נשק מסוג אקדח יריחו, ללא רישיון כאמור, אותו ייעד לשימוש ב"יום הדין" - מועד בו, לדבריו, תיפתח מתקפה נגד יהודים באזור יהודה ושומרון ובמדינת ישראל בכלל.

דוברות המשטרה

במסגרת התארגנותו, רכש הנאשם תחמושת לאקדח, התאמן בירי מספר רב של פעמים בשטח סמוך לכפר קטאנה, ולעיתים גם יחד עם גיסו מחמד טהה, אותו הדריך כיצד להשתמש באקדח ולירות בו. הנאשם החביא את הנשק והתחמושת בשטח סמוך לגדר ההפרדה, ואפשר גישה לנשק לגיסו ואף מסר לו אותו מעת לעת.

ביום הפיגוע ביצעו מחמד ושותפו עומר מותנא את פיגוע הירי הקטלני בצומת רמות בירושלים - באמצעות הנשק שהחזיק הנאשם, כך לפי כתב האישום.

בפיגוע נרצחו שישה בני אדם: שרה מיטה מנדלסון ז"ל, יעקב פינטו ז"ל, ישראל מצנר ז"ל, דוד יוסף ז"ל, יצחק לוי פש ז"ל ומרדכי מרק שטיינצג ז"ל. שלושה נוספים נפצעו מפצעי ירי, ואחרים נפצעו מפצעי חתך או חרדה.

דוברות המשטרה

לאחר שנודע לו על הפיגוע, ועל כך שהאקדח ששימש את מחמד בפיגוע הוא האקדח שבבעלותו, ניסה הנאשם להסתיר את מכשיר הטלפון שלו אצל אדם אחר, במטרה למנוע את תפיסתו על-ידי כוחות הביטחון.

בתום חקירה שנוהלה בשבועות האחרונים על ידי שוטרי מחוז ירושלים יחד עם שירות הביטחון הכללי, ולאחר מעצרם של ארבעה תושבי מזרח ירושלים ויהודה ושומרון, בחשד שסייעו למחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני הסתיימה החקירה וצפוי להיות מוגש נגד שלושת האחרים, לצד טהה שכבר הוגש נגדו, כתב אישום.

כזכור, ביום הפיגוע בשעות הבוקר, הגיעו שני מחבלים פלסטינים תושבי יהודה ושומרון ברכב, אשר הסיעם אל סמוך לתחנת האוטובוס בצומת רמות בירושלים, בעת שהמקום היה הומה אדם.

בשלב מסוים המחבלים ירו לעבר תחנת האוטובוס באמצעות כלי נשק שהיו ברשותם, עד שנוטרלו במהרה על ידי חייל ואזרחים , שגילו נחישות וחתרו למגע ובכך מנעו את המשך הסכנה.

כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום, אספו ממצאים וראיות ותפסו את כלי הנשק והתחמושת שהיו ברשות המחבלים.

במסגרת החקירה בוצעו פעולות מהירות לאיתור כל מי שסייע למחבלים, כל מי שידע על כוונותיהם או היה שותף בהבאתם לזירה וצייד אותם בנשק, כאשר כבר באותו יום ובמהלך ימי החקירה עצרו ארבעה חשודים תושבי מזרח ירושלים ויהודה ושומרון.

מעצרם של ארבעת החשודים הוארך מעת לעת בבית המשפט ובסיומה של החקירה עלה כי שלושה חשודים סייעו למחבלים באופן ישיר והאחר, טהה, החזיק בנשק, באמצעותו ביצעו המחבלים את הפיגוע הרצחני.