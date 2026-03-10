השופט תהה לגבי מעשיו של בצלאל זיני; בפרקליטות הגיבו: "אין קשר למגזר שלו"

בית המשפט המחוזי בבאר שבע הורה היום (שלישי) לשחרר למעצר בית את בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ ואחד הנאשמים בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה, לאחר דיון שעסק בשאלת המסוכנות הנשקפת ממנו והאפשרות לשחררו לחלופת מעצר.

הדיון נערך בפני השופט אלון גביזון, לאחר שבדיון קודם מתח ביקורת על סעיף האישום של סיוע לאויב במלחמה שנכלל בכתב האישום נגד הנאשמים.

במהלך הדיון תהה גביזון בפני נציגת פרקליטות מחוז דרום האם אכן קיימת מסוכנות ממשית מצד זיני במקרה שישוחרר למעצר בית.

"גבירתי מאמינה שאם אשחרר את זיני למעצר בית יש מסוכנות למדינת ישראל? בואו חברים... מספיק", אמר השופט. "גם אם עשה וסייע לאויב, מה שאני לא חושב, מדובר באדם שכל חייו פעל אחרת".

גביזון הוסיף כי מדובר באדם שגדל על ערכי הציונות הדתית ושירת את המדינה, ותהה האם גם במקרה שבו ביצע את המיוחס לו - שחרורו למעצר בית אכן יסכן את ביטחון המדינה.

נציגת הפרקליטות השיבה כי לשיטתה אין מקום להבחין בין הנאשמים בתיק. לדבריה, עצם ביצוע עבירה כה חמורה מצביע על מסוכנות, במיוחד כאשר מדובר באדם שהיה בתפקיד צבאי בזמן ביצוע המעשים.

סנגורו של זיני, עו"ד אסף קליין, טען מנגד כי מרשו נמצא "בתחתית המדרג של העבירות" וכי מיוחסות לו שלוש הברחות בלבד. לדבריו, חלק מהעבירות בוצעו על ידי אחרים ללא סיוע ממנו, והוא אף לא הודה בעבירות המיוחסות לו.

הסנגור הדגיש כי לזיני אין עבר פלילי וכי מאז פרוץ המלחמה שירת במילואים ביחידה ייעודית שהוקמה בהתנדבות מלאה. הוא ביקש לשחררו למעצר בית בביתו שביישוב עופרה, בפיקוח אשתו ובני משפחה נוספים.

--

הפרקליטות ביקשה כי אם יוחלט לשחררו, יוזמן תסקיר משירות המבחן לפני קבלת ההחלטה. השופט דחה את הבקשה ואמר כי אין צורך להמתין חודשים לקבלת תסקיר.

בסיום הדיון הורה השופט גביזון לשחרר את זיני למעצר בית בביתו בעופרה. מיד לאחר ההחלטה ביקשה הפרקליטות לעכב את ביצוע השחרור לצורך בחינת הגשת ערר, והשופט נתן עיכוב ביצוע עד מחר.