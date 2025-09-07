בג"ץ: שב"ס לא מבטיח אספקת מזון נאותה לאסירים הביטחוניים

מומלצים -

ברוב דעות, קיבלו היום (ראשון) השופטים דפנה ברק-ארז ועופר גרוסקופף את עתירת האגודה לזכויות האזרח נגד שירות בתי הסוהר, וקבעו כי "קיים חשש שאספקת המזון לאסירים במתכונת הנוכחית אינה מבטיחה במידה מספקת את העמידה בסטנדרט החוקי". השופט דוד מינץ נותר בדעת מיעוט

בית המשפט העליון קיבל היום (שבתו כבג"ץ) את עתירת האגודה לזכויות האזרח בנוגע למדיניות אספקת המזון לאסירים הביטחוניים, בהם גם מחבלי נוחבה. בפסק הדין, שניתן ברוב של שני שופטים מול אחד, נקבע כי על שב"ס להבטיח אספקת מזון בסיסי ונאות לכלל האסירים בהתאם לחוק.

השופטת דפנה ברק-ארז כתבה כי המדינה לא הצליחה להראות שהקשיים שעלו בעתירה נפתרו, והזהירה כי "אין מדובר כאן בחיים נוחים או במותרות, אלא בתנאי הקיום הבסיסיים הנדרשים על-פי החוק. בל יהא חלקנו עם הגרועים שבאויבינו". השופט עופר גרוסקופף הצטרף לעמדתה והדגיש כי המדינה לא הוכיחה שהמדיניות מיושמת בפועל ברמת האסיר הבודד.

מנגד, השופט דוד מינץ סבר כי שב"ס נוקט צעדים מספקים, וכי התפריט הנוכחי עומד בסטנדרטים הקבועים בדין.

בפסק הדין צוין גם ההקשר הציבורי והכאב לנוכח מצב החטופים בעזה, אולם הודגש כי חובה על מדינת ישראל לעמוד בדרישות החוק גם כלפי אסירים ביטחוניים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיב לדברים: "שופטי בג"ץ, אתם של ישראל? לחטופים שלנו בעזה אין בג״צ שמגן עליהם. לנוחבות הרוצחים, החטופים והאנסים המתועבים, יש לבושתנו בג"ץ שמגן עליהם. נמשיך לספק למחבלים הכלואים בבתי הסוהר את התנאים המינימליים ביותר הקבועים בחוק".