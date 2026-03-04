שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע אלון גביזון ביקר (היום) את הפרקליטות בנוגע בפרשת ההברחות לעזה בה מואשמים בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ וארבעה נוספים. בדיון הארכת מעצרו עד תום ההליכים של הנאשם של זיני יחד עם ארבעה נאשמים נוספים, השופט גביזון שוב לא הסתיר את הקושי שלו בדבר העבירות הביטחוניות שיוחסו להם, סיוע לאויב בשעת מלחמה. ואפילו השווה בין אירועים כמו הדלפת סרטון שדה תימן.

גביזון פנה לפרקליטות ושאל: "מה דעתך על האפשרות שאדם פלוני החזיק כדין סרטון של חיילי צה"ל שלכאורה פוגעים בעצורים פלסטינים, פרסם את הסרטון שלא כדין באופן שפגע בתדמית החיילים בעולם וחיזק את האויב וסביר שידע שיש אפשרות קרבה לוודאי. האם גם אז אתם סבורים שמדובר בסיוע לאויב?".

הפרקליטות: "אפשר לחשוב על עוד לא מעט תרחישים שאפשר להעלות את השאלה ביחס אליהם. התיק שנמצא כעת בפני ביהמ"ש, שהוא חלק מתופעה שאנחנו ערים אליה כמדינה, הוא לא אירוע חד פעמי כמו האירוע שביהמ"ש הפנה אליו. במקרה כזה זה היקף התופעה, שבא לידי ביטוי בחומרי החקירה, בעדויות הנאשמים לגבי ההיקף…".

גביזון: "אדוני סבור שהנזק שהמשיבים עשו לבטחון המדינה קטן או גדול מהנזק הפוטנציאלי של אותו אדם שפרסם כזה יכול ועשה?".

פרקליטות: "כאשר אני חלק מאופורציה כמו בכתב האישום, ומודע שמאחורי גבה של מדינת ישראל להיקף סחורות שנכנס לרצועת עזה, איתה אנחנו במלחמה, מאחורי גבה. זה הרבה מאוד. ההיקף, הנאשמים וודאי מודעים אליו. הם אופרטורים. הם יושבים על עורקים שמזרימים מתחת לאף של החיילים לתוך כלכלתה של היישות ברצע"ז שנשלטת על ידי חמאס. המדינה מכניסה כמות מסוימת. והיא שולטת על הכמות".

גביזון: קשה לי עם זה. אדוני משווה את הכמות שהאשמים הכניסו לכאורה לעומת מאות טונות ושיירת המשאיות סיוע שהמדינה הכניסה".

פרקליטות: "בוודאי. מדינת ישראל מכניסה את הסיוע ההומניטרי כחלק מהמאמץ המלחמתי. אפשר לגחך עד מחר. המדינה יודעת כמה נכנס ומה נכנס. ברור לנו שהמניע של האנשים כאן הוא תאבת בצע. זה ברור. אני רוצה לעשות קופה. המניע הוא תאבת בצע. אבל כמויות כאלה בתוך הרצועה ומוזרמות כמו מנות דם לכלכלת הרצועה מאפשרת ליישות הזו להתאושש צבאית וכלכלית".

בהמשך הדיון, השופט פנה לנציגי הפרקליטות בדיון: "לנאשמים אין שום קשר לתאי טרור גם לשיטתכם".

