בצעד חריג: השופט הורה לשחרר אדם שהורשע בהברחת שב"חים

ברקע הסיכון הגובר מכניסת שב״חים לישראל: נשיא בית משפט השלום ירושלים, השופט שמואל הרבסט החליט לבטל באופן חריג את הרשעתו של תושב מזרח ירושלים בן 28 שהורשע על פי הודאתו בהסעת שב"חית מאיו"ש לירושלים.

הנאשם טען כי הרשעתו עלולה לפגוע בבקשתו לאיחוד משפחות שתאפשר לאשתו (פלסטינית) - אותה הבריח והסיע בניגוד לחוק דרך מחסום חיזמא ביוני 2023 - לקבל מעמד קבע בישראל. מנגד, בתביעה המשטרתית טענו כי מדובר בעבירה חמורה הכוללת סיכון ביטחוני של ממש, וביטול או דחייה אפשרית של בקשתו לאיחוד משפחות ראוי בנסיבות העניין. \

"הכרעה בעניין זה אינה קלה" הבהיר השופט הרבסט בפתח החלטתו, "הנאשמים בעבירה זו מייבאים לישראל סיכון ביטחוני שאינם יודעים את היקפו, אולם המקרה שלפניי אינו דומה".

השופט הרבסט ציין כי לנאשם אין עבר פלילי והשב"חית הינה אשתו, עבורה הוציא בעבר אישורי כניסה לישראל מעת לעת: "מדובר במקרה שבו שבו ניתן לבטל את ההרשעה ככל שהדבר ימשיך ויסייע בידי הנאשם בשיקומו ובהסדרת חייה של משפחתו בצורה סבירה. שילובם של כל אלו מוליך למסקנה כי במקרה נדיר זה ניתן לבטל את הרשעתו."

יחד עם זאת הטיל השופט על הנאשם 220 שעות לתועלת הציבור (של"צ) וקנס על תנאי בסך 8,000 למשך שנה.