כפי שנחשף ב-i24NEWS: מחלקת החנינות במשרד המשפטים העבירה היום (רביעי) לשר המורשת עמיחי אליהו את חוות הדעת המשפטית על בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו - ללא עמדת הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ של i24NEWS <<<

בהודעה מטעם המחלקה נכתב כי "חוות הדעת הועברה הבוקר לשר עמיחי אליהו בטרם העברתה לנשיא המדינה. בחוות הדעת צוין כי ככל שתוגש עמדת גורמי התביעה, טרם החלטת נשיא המדינה, תפעל מחלקת חנינות לעדכון והשלמת חוות הדעת בהתאם".

אמש חשפנו כי היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה, צפויה להיפגש היום עם מנהלת מחלקת החנינות במשרד המשפטים, על מנת להעביר לה את חוות דעתה השלילית בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה אותה הגיש לפני שלושה וחצי חודשים.

גיבוש עמדתה של בהרב-מיארה נעשה ללא קיום ישיבה מקדימה עם נציגי הפרקליטות שמנהלים את התיק. הנימוק שניתן להחלטה זו היא: "אין בכך צורך. זו לא בקשת חנינה". צעד היועצת המשפטית לממשלה מגיע לאחר שהשר אליהו תקף אותה בטענה כי מונעת ממחלקת החנינות להעביר את חוות הדעת שלהם.