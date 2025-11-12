לאחר בקשת טראמפ: הרצוג שינה את עמדתו בנוגע לחנינת נתניהו

כשעלתה סוגיית החנינה לפני כמעט שנה, הנשיא יצחק הרצוג היה נחרץ בעמדתו: "אם ראש הממשלה לא יבקש בעצמו, לא יביע חרטה, לא ייקח אחריות, לא יודה באשמה - אין סיכוי". כיום בלשכתו מדברים אחרת - ומגמישים את עמדתם. פרשננו אבישי גרינצייג וכתבנו נדב אלימלך דיווחו הערב (רביעי) ב"המהדורה המרכזית" והביאו את הפרטים המלאים.

שינויים ב"מנגינה" - כך זה נראה

"לא כך מתנהל הליך חנינה במדינת ישראל", גרס הרצוג בדצמבר 2024 כאמור, כשהוסיף ופירט את התנאים הברורים למתן חנינה.

כיום תזוזה נראית אצל הנשיא הרצוג, כאמור - ובלשכתו אומרים כי החוק לא דורש באופן מפורש הודאה באשמה ולקיחת אחריות.

זה תלוי כיצג נתניהו ייגש לזה - ייתכן כי אם ניתן יהיה להבין מדבריו שהוא לוקח אחריות במידת מה - הרצוג יתמוך בחנינה.

אולם הרצוג שוב קורא לראש הממשלה ולפרקליטות להגיע לכדי הסכם ביניהם, ובמידה וזה לא יקרה - יכול להיות שהוא יתערב.

מבחינת מערכת המשפט - הפרקליטות, הייעוץ המשפטי לממשלה - כאשר יש התערבות של נשיא זר שאומר כי "צריך לתת חנינה" - עולה ההתנגדות למתן חנינה.

סביבת נתניהו: אין כוונה לבקש חנינה - המשפט קורס

אם נתניהו לא יבקש זאת בעצמו - הרצוג מוכן לדון בחנינה אם מישהו מקרובי משפחתו של נתניהו בדרגה ראשונה יבקש. אולם אין לקרוביו שום כוונה לעשות את זה, להפך - הם בטוחים שהמשפט שלו יקרוס.

העיתוי: התפטרות דרמר וסוגיית המחבלים הכלואים

מבחינת עיתוי, זה קורה עם התפטרות השר רון דרמר אתמול, ועם סוגיית המחבלים הכלואים. גורמים אמרו ל-i24NEWS כי "אולי אנחנו עוד נראה את נתניהו מתפשר בסוגיית המחבלים הכלואים כדי שהדבר הזה יקרה".

חשש בישראל שטראמפ יציב איומים על ישראל - בדומה לברזיל

בישראל חוששים מהמכתב ששיגר טראמפ היום - חוששים כי יציב איומים, בדומה למה שהוא עשה בברזיל - שם הציב איומים והטלת מכסים אם לא יבטלו את המשפט של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. מדובר בחשש אמיתי, שנשמע אפילו בסביבת הנשיא הרצוג.

כזכור, נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל הבוקר איגרת חתומה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקורא לו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו - כך נמסר מבית הנשיא.

באגרת נכתב: "נשיא המדינה מכבד מאוד את הנשיא טראמפ, הוא שב ומביע את הערכתו על תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ותרומתו העצומה להשבת החטופים, שינוי פני המזרח התיכון ועזה, ושמירה על ביטחונה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כפי שהבהיר נשיא המדינה לא פעם, על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים", נמסר.

נזכיר כי ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר בתגובה: "תזכורת: החוק הישראלי קובע שהתנאי הראשון לקבלת חנינה הוא הודאה באשמה והבעת חרטה על המעשים".