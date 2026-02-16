הפרקליטות הודתה: אין צפי להבאת ישראל איינהורן לארץ

בבית משפט השלום בפתח תקווה התקיים הבוקר (שני) דיון בכתב האישום על הטרדת עד המדינה שלמה פילבר. בית המשפט הורה להעביר להגנה חומרי חקירה בהם מסמכים פנימיים של החוקרת רינת סבן.

הפרקליטות הודתה כי יש קושי בהבאתו ארצה של הנאשם ישראל איינהורן, השוהה בסרביה, וכי נעשים מאמצים בעניין אך אין צפי מתי ואם זה יקרה. השופט אמר כי יש לקבל החלטה בעניין.

בינואר האחרון, המשטרה הודיעה כי איינהורן, הדרוש לחקירה בפרשת המסמכים המסווגים, הוא עבריין נמלט ש"נמנע מהגעה לישראל". המשטרה ביקשה בנוסף לאסור על יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, לאסור על יצירת קשר עימו.

איינהורן, יועצו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, שוהה בסרביה ולא הגיע לארץ מאז החלה חקירת פרשת המסמכים המסווגים בה נקשר שמו. בעבר פרסם פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג כי המשטרה החליטה לזמנו לחקירה.