גופמן מבקש מבג"ץ לדחות את העתירות נגדו - ומטיח: "היועמ"שית לא אומרת אמת"

אלוף רומן גופמן, המועמד לתפקיד ראש המוסד, השיב הבוקר (שישי) להודעתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לבית המשפט העליון, כחלק מהמענה לעתירות נגד מינויו. במסמך, הוא תקף בצורה חריפה את התנהלותה, ומתח עליה ביקורת קשה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בראשית דבריו כתב: "התנהלותה בניסיון להטיל דופי בגופמן חמורה מאוד". הוא התייחס לתשובתה לבית המשפט, שהוגדרה תחילה כ"חסויה" - אך פורסמה באמצעי התקשורת. "המהירות שבה דלפה 'ההודעה החסויה' לתקשורת מעלה תהיה גדולה עוד יותר בנוגע להתנהלותה, ואף חשש לניסיון להשפיע בעקיפין על תוכן תצהירו של תא"ל ג'".

בהמשך המסמך, ישנה התייחסות לכך שגופמן כבר החל בהליך החפיפה לתפקיד - "מיד לאחר שראש הממשלה חתם על כתב מינויו", ונכתב כי הוא "לא היה אמור לעדכן את באי כוחו בלו"ז החפיפה ובגורמים איתם הוא נפגש, לא עדכן, וממילא לא היה מה לעדכן את בית המשפט הנכבד".

הוא השיב לסעיף במכתבה בו מוזכרים דיונים על עתידו של תא"ל ג' המושאל מהצבא - למוסד. "כחלק מהחפיפה עם מנהלת כוח האדם, נדון עניינים של עובדי מוסד נוספים. ובין היתר הועלתה על ידי ראשת האגף בו משרת תא"ל ג', סוגיית המשך עבודתו, וכי הוא ביקש להמשיך בתפקידו".

לטענתו, הוא השיב בתגובה כי יוכל לקבל החלטה בעניין רק לאחר כניסתו לתפקיד. "משהובהר כי יש אפשרות שתא"ל ג' יידרש ליתן תצהיר בהליך כאן, ביקש גופמן לוודא שאף אחד לא יפנה לתא"ל ג' בשום דבר שקשור להחלטות בעניינו עד לאחר שיינתן פסק דין בעתירות", נכתב, "קרי - בניגוד למסקנה אותה ניסתה היועצת המשפטית לממשלה לצקת להודעתה, גופמן פעל לשמירה גם על טוהר ההליך כאן".

בהמשך, הוא הוסיף ומתח ביקורת על מכתב היועצת המשפטית לממשלה. "אלא אם ניחן גופמן ברוח הקודש או ש'בת ציון יצאה מן השמיים' וגילתה לו בעיצומו של הדיון בבג"ץ כאשר הוא מצוי בישיבת חפיפה במוסד את תוכן ההחלטה העתידית של בית המשפט הנכבד, הרי שלא ברור איזה מידע היה עליו 'להביא במהלך הדיון'".

עוד תקף וכתב כי הטענות שעולו בעניין שיח שניהל גופמן כביכול עם הייעוץ המשפטי של המוסד בנוגע לתא"ל ג' וההליכים בעתירות - "איננו אמת (לשון עדינה)".

בסיום המסמך, תקף את בהרב מיארה: "מצעד מאוד שהמשיבה שאמורה להיות 'שומרץ סף' מתנהלת בדרך חסר תום לב כלפי אלוף בצה"ל, ומפאת כבודה וכבוד מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, אין כאן מקום להאריך ולפרט את שלל הפגמים התהליכיים להם גרמה".