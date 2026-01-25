המחוזי שוב הפך את החלטת השלום: אוריך יורחק מלשכת רה"מ לחודשיים נוספים

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל היום (ראשון) את ערר המשטרה, וקבע כי יונתן אוריך, יועצו של בנימין נתניהו, יורחק מלשכת ראש הממשלה ל-60 ימים נוספים.

בפסק הדין כתב השופט יעקב שפסר: "בשלב זה של ההליך לא היה מקום לבחון את מהימנות גרסת פלדשטיין ולקבוע 'ממצאי מהימנות' לגביו, על יסוד התרשמות מהמסמכים הכתובים בלבד, קודם שמיעת העדויות, הן של פלדשטיין, הן של יתר העדים".

כזכור, לפני עשרה ימים קבע השופט מנחם מזרחי בבית המשפט השלום כי אין מקום להאריך ליונתן אוריך את התנאים הנוגעים לאיסור יצירת קשר ולאיסור עיסוק שהוטלו על המשיבים. השופט מזרחי ביקר בחריפות את התנהלות החקירה במשטרה ואמר כי העובדה "שלא נגבתה עדות מראש הממשלה בפרשת "הבילד" היא מחדל".

אוריך אמר בתגובה על החלטת המחוזי: "אני מכבד את החלטת בית המשפט בענייני, למרות שאני לא מבין את המוטיבציה להרחיק אותי בכל דרך מראש הממשלה בנימין נתניהו. אני אעשה ככל יכולתי כדי להבטיח את ניצחון הימין בבחירות הקרובות. אנחנו נעבוד יחד בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים, על מנת להבטיח שבבחירות הגורליות הללו, שכוללות אתגרים מבית ומבחוץ, אנחנו ננצח ניצחון מוחלט".

--

נוסף על ההרחקה מלשכת רה"מ, נגד אוריך עומדות גם ערבויות ואיסור יצירת קשר למשך 60 ימים עם פלדשטיין ואיינהורן.