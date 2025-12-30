נשיא העליון מגיב לדברי סמוטריץ': "נחצה קו אדום, לא אתן שיסיטו אותי מדרכי"

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, התייחס היום (שלישי) לדבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אתמול, אשר אמר כי עמית הוא "מגלומן אלים דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית - התוצאה תהיה שנדרוס אותו".

במכתב פתוח ששלח השופט עמית לנשיאי, שופטי ועובדי בתי המשפט והרשות השופטת, כתב: "מאז אתמול בשעות אחר הצוהריים, הגיעו אליי עשרות פניות, באמצעות נשיאי בתי המשפט ובמישרין, נוכח דברי הבלע שהושמעו כלפיי וכלפי הרשות השופטת. אף שאמירות אלו חצו קו אדום בעייני - הן לא יסיטו אותי מדרכי. אמשיך להנהיג את הרשות השופטת בראש מורם, בשיקול דעת ובממלכתיות, מתוך מחויבות מלאה לשליחות המוטלת עליי לשירות הציבור".

נשיא העליון אמר כי דבריו של סמוטריץ' לא כוונו רק אליו באופן אישי, אלא לכל אחד משופטי בתי המשפט בישראל: "המסר המשתמע מהדברים מבקש לערער על מעמדם ותפקידם של בתי המשפט במדינה דמוקרטית. אמירות מסוג זה לא יחלישו אותנו. כוחנו מצוי בעבודתנו היומיומית, המקצועית והמסורה למען כלל אזרחי ישראל. המענה הטוב ביותר לניסיונות אלו לפגוע בנו הוא להתמיד במסלולנו - איש איש במשרתו ובתפקידו".

סמוטריץ' אמר בתגובה על דבריו של יצחק עמית: "חציית קו אדום זה מה שיצחק עמית עשה כשחטף את תפקיד נשיא בית המשפט העליון בחוסר סמכות. דורסנות זה מה שעמית עושה יום-יום שעה-שעה ביחס לחוק, לעם, לדמוקרטיה, לכנסת ולממשלה. לא יסיטו אותי מדרכי. אמשיך בע"ה לדבוק בציווי המקראי 'לא תגורו מפני איש'".

שר המשפטים יריב לוין הגיב גם הוא לדברים, בהם התייחס גם לרפורמה המשפטית: "השופט עמית שיגר היום אגרת בה הוא מתגלה כאדם רגיש. רגיש לכבודו, ולכבודו בלבד. אין בו שום רגישות לכבודם של רוב אזרחי ישראל, אשר פתק ההצבעה שלהם, אמונתם וזכויותיהם נרמסים באולמו כדבר שבשגרה. אין לו שום רגישות ושום כבוד לכנסת ישראל, לממשלת ישראל ולמעמדן. השופט עמית מנסה לרתום אל עגלתו הדוהרת לתהום את כלל שופטי ישראל. אבל גם הוא יודע שרבים מהם מייחלים להמשך תנופת השינוי במערכת המשפט. שום אגרת ושום פסק דין לא ישנו זאת. התיקון יצא לדרך, והוא בלתי ניתן לעצירה".

דבריו של סמוטריץ' אתמול נאמרו לאחר שנשיא העליון עמית הוציא צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. באופוזיציה גינו באופן גורף את דבריו של שר האוצר, ואמרו בין היתר כי מילותיו מלבות את השיח האלים והמתלהם נגד מערכת בתי המשפט, וכי מדובר באיום ממשי על נשיא בית המשפט העליון.