לראשונה מזה כחודשיים: עדות נתניהו בתיקי האלפים התחדש
משפטו של ראש הממשלה התחדש היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם פגש את התובעת יהודית תירוש שחוקרת אותו נגדית • זאת אחרי שעדותו שתוכננה לאתמול בוטלה לאחר שהגיש בקשה באופן לא פורמלי, ב"נימוק ביטחוני"
עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים התחדשה היום (שלישי), בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לראשונה מזה כחודשיים. התובעת יהודית תירוש חוקרת אותו נגדית במסגרת תיק 4000, תיק בזק וואלה, בו הוא נאשם בעבירות של שוחד מרמה והפרת אמונים.
ח"כ טלי גוטליב ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיעו לאולם. בתחילתו של הדיון, התובעת תירוש קראה לנתניהו ה"נאשם", וח"כ גוטליב התפרצה ואמרה: "הוא ראש ממשלה לא נאשם".
נזכיר כי עדותו שתוכננה לאתמול בוטלה לאחר שהגיש בקשה באופן לא פורמלי. הסיבה הייתה "נימוק ביטחוני" - והחלטת השופטים התקבלה ללא עמדת הפרקליטות. בהמשך, נודע כי הרקע הינו התייעצות ביטחונית טלפונית של ראש הממשלה עם שרים וראשי מערכת הביטחון.
התובעת יהודית תירוש הציגה לנתניהו התכתבויות מהבלוק הצהוב של עד המדינה מומו פילבר, שהוא חלק מחומר החקירה בתיק.
תירוש שואלת: "היה בינך לבין פילבר שיח בעניין הזה שצריך להזרים 200 מיליון שקלים לקופה לפעילות רשות השידור?".
נתניהו משיב: "אין לי זכרון כזה. פילבר היה יועץ שלי לענייני מדיה".
ח"כ טלי גוטליב מפריעה לדיון והשופטת רבקה פלדמן מזהירה: "אנחנו מבקשים לא להתערב".
יהודית תירוש: "אני מבקשת. התבקשנו להנמיך טונים אחד מול השני".
סנגורו של נתניהו עמית חדד: "עשינו את זה".
פלדמן: "אתם מאוד נחמדים היום".