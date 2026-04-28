עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים התחדשה היום (שלישי), בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לראשונה מזה כחודשיים. התובעת יהודית תירוש חוקרת אותו נגדית במסגרת תיק 4000, תיק בזק וואלה, בו הוא נאשם בעבירות של שוחד מרמה והפרת אמונים.

ח"כ טלי גוטליב ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיעו לאולם. בתחילתו של הדיון, התובעת תירוש קראה לנתניהו ה"נאשם", וח"כ גוטליב התפרצה ואמרה: "הוא ראש ממשלה לא נאשם".

נזכיר כי עדותו שתוכננה לאתמול בוטלה לאחר שהגיש בקשה באופן לא פורמלי. הסיבה הייתה "נימוק ביטחוני" - והחלטת השופטים התקבלה ללא עמדת הפרקליטות. בהמשך, נודע כי הרקע הינו התייעצות ביטחונית טלפונית של ראש הממשלה עם שרים וראשי מערכת הביטחון.