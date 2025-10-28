ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר (שלישי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, זאת במטרה להמשיך את עדותו בתיקי האלפים. עם זאת, דקות לאחר תחילת הדיון, פרקליטו עמית חדד ביקש להעביר את הדיון לדלתיים סגורות, זאת בשל "טיעון ביטחוני". ראש הממשלה הוסיף: "יש התפתחות ביטחונית מהבוקר שמצריכה סגירת דלתיים". בהמשך התחדשה העדות. הדיון יסתיים ב-13:30 לבקשת נתניהו.

אתמול, סנגוריו פנו להרכב השופטים בתיקי האלפים וביקשו: "בטלו את הדיונים בימי ראשון, או שלא נוכל להמשיך לייצגו", זאת בטענה לעומס: "נוצר מצב בלתי אפשרי מבחינתנו כפרקליטים. איננו יכולים לקיים את הדיון באופן שמבטיח לראש הממשלה משפט הוגן".