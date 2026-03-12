ההתנהלות השערורייתית של היועמ"שית בפרשת רואי כחלון: "לא עונה לפניות"

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט בדימוס מנחם פינקלשטיין, שיגר אתמול עדכון חריג לראש המטה למאבק בפשיעה בחברה הערבית עו"ד רואי כחלון, לפיו היועצת המשפטית לממשלה נמנעת מהעברת התייחסות עניינית לתלונתו זה חודשים ארוכים.

הפרשה החלה לפני 13 חודשים, כאשר נפתחה חקירה משמעתית נגד עורך הדין כחלון בטענה לאי-דיוקים במסמכיו המקצועיים ושיפוץ קורות החיים שלו לפני מינויו למשרה. למרות שמדובר בבדיקה עובדתית פשוטה יחסית, ההחלטה הסופית בעניינו טרם התקבלה.

פניותיו הישירות של כחלון ללשכת היועצת המשפטית לממשלה לפני עשרה חודשים בבקשה להכרעה לא זכו למענה בסיסי של אישור קבלה במשך תשעה חודשים רצופים, מה שהוביל אותו להגיש תלונה רשמית לנציבות הביקורת.

לפני ארבעה חודשים עברה התלונה לטיפולו של הנציב פינקלשטיין, אשר קצב ליועצת המשפטית לממשלה פרק זמן של 21 יום למתן תגובה. לאחר שתאריך היעד חלף, נשלחו תזכורות נוספות מהנציבות, אך אלו לא הניבו מענה ענייני מהגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים.

במכתב חריג ששלח אתמול לכחלון הודה הנציב כי חרף מאמציו ומספר תזכורות ששלח ונכתב כי "טרם התקבלה התייחסות מספקת לתלונתך מן הגורמים הרלוונטיים".

נכון לזמן זה, החקירה נגד עורך הדין כחלון נותרת תלויה ועומדת ללא אופק סיום, בעוד שהיועצת המשפטית לממשלה טרם מסרה את התייחסותה לנציב.