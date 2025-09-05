משפט השוחד: עקב מצב הרפואי - עדותו של דוד ביטן התקצרה

מומלצים -

השבוע תחל פרשת ההגנה במשפט השוחד של ח״כ ויו״ר ועדת הכלכלה מטעם הליכוד, דוד ביטן. בהודעה שנמסרה היום (שישי) הוסבר כי עקב מצב רפואי מורכב מאוד של החשוד - הוא יעיד עדות קצרה למדי.

עדותו של ביטן תחל בשעה 9:30 ותימשך עד לשעה 14:00 בלבד, עם הפסקות באמצע של חצי שעה, רבע שעה ועוד רבע שעה. ההחלטה על קיצור ימי העדות התקבלה לאחר שהתקבלה חוות דעת מומחה של פרופסור יהודה אדלר, על מצבו הרפואי של ביטן.

חרף היותו יו״ר ועדה של הכנסת, ביטן מסתיר מן הציבור את מצבו הרפואי. בהודעה שביטן עצמו הגיש לבית המשפט לפני מספר ימים נכתב כי הוא סובל מ״מצב רפואי מורכב ביותר (לשון מתונה), המשלב סיבוכים שונים של תחלואות לא פשוטות בגופו״.

נזכיר כי, תיק (1803) עוסק בחשד לעבירות שוחד, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרות אמונים. אלו, לשם קידום מיזמי נדל"ן בראשון לציון ובתל אביב. בתום החקירה הודיעה המשטרה שהתגבשה תשתית ראייתית לביסוס חשדות כנגד עשרות מעורבים, בהם ח״כ ביטן, ראש עיריית ראשון לציון לשעבר דב צור, חבר מועצת העיר תל אביב-יפו ארנון גלעדי, חברת הבנייה דניה סיבוס ומנכ"לה רונן גינזבורג ועוד.