לאחר שזוכה מסעיף הרצח: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום (ראשון) שבע שנות מאסר בפועל על אדוארד קצ'ורה בגין המתה ברשלנות ואינוס של הנערה ליטל יעל מלניק בת ה-17. עוד גזר בית המשפט על קצורה 12 חודשי מאסר על תנאי, שישה חודשים על תנאי לעבירת הפגיעה המינית ופיצוי של 140 אלף שקלים לסבתה של המנוחה ואחותה.

כזכור, המקרה אירע בחודש אוקוטבר 2021, אז קצ'ורה הכיר את יעל כשהייתה בת 17, במסגרת עבודתו כאח במחלקת נוער במרכז לבריאות הנפש "מעלה הכרמל", בה הייתה מאושפזת. בשעות הבוקר באחד הימים, הגיעו השניים לאתר בניה בקרית מוצקין וחפרו בחול קבר - אליו נכנסה יעל. המורשע, הכניס לפיה צינור שדרכו היא נשמה ולאחר מכן כיסה אותה בחול, כחלק מ"טקס" שסוכם בין השניים.

גופתה אותרה לאחר שעזב קצ'ורה את אתר הבניה, כשהיא מכוסה בחול והצינור מונח לידה. בית המשפט הטיל ספק בטענה כי המורשע הוציא במכוון את הצינור מפיה, בשל קשיים ראייתיים וכן חוות דעת רפואית שהוגשה ונוגעת לנסיבות מותה.

לפי החוות דעת, קיימת אפשרות לפיה מותה נגרם עקב עלייה ברמת הפחמן הדו-חמצני בגופה - שהביא לאיבוד הכרתה וכתוצאה מכך היא שאפה חול שחדר לדרכי נשימתה.