בהרכב מורחב: בג"ץ ידון שוב במלווה חקירת פרשת הפצ"רית

שופטי בג"ץ הודיעו היום (חמישי) כי ייקבע דיון נוסף בעניין מלווה חקירת פרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי. הדיון, שיהיה בהרכב של 11 שופטים ידון בעניין סמכות שר המשפטים יריב לוין למנות עובד מדינה לחקירת פרשת הפצ"רית.

נשיא העליון עמית מבהיר בהחלטה כי "ההכרעה בדיון הנוסף לא תחול על הליך החקירה הפרטני שנדון בפסק הדין מושא הבקשות".

זאת לאחר שאתמול ביטלו השופטים פה אחד את מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו כמלווה החקירה. כזכור, השופטת וילנר קבעה כי בן חמו אינו עומד על תנאי שלפיו יש להטיל את תפקיד מלווה החקירה על עובד מדינה בכיר. בנוסף, נכתב כי "מדובר בתנאי מהותי, שנועד להקהות את הקשיים המשמעותיים הכרוכים בהתערבות דרג מיניסטריאלי בניהולה של חקירה פלילית ספציפית".

הדברים מגיעים אחרי הכרעת בג"ץ שקבעו כי השופט בדימוס אשר קולה לא יוכל לשמש כמפקח על החקירה. השופטים קבעו עם זאת כי השר לוין יוכל לבחור מועמד אחר, שיאפשרו לו להטיל את תפקיד זה על גורם מחוץ לייעוץ המשפטי או הפרקליטות בשל "הנסיבות החריגות והקיצוניות של הפרשה".