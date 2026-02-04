בג"ץ בצו על תנאי לנתניהו: "נמק מדוע אינך מדיח את בן גביר מתפקידו"

בג"ץ הוציא היום (רביעי) צו על תנאי בעתירות לפיטורי בן גביר, והרחיב את הרכב השופטים לתשעה. לדברי השופטים, "מצאנו להורות על מתן צו על-תנאי המופנה לראש הממשלה, המורה לו לבוא ולייתן טעם מדוע לא יורה על העברתו של בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי".

השופטים שחתמו על הצו: הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג, דפנה ברק ארז, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי שטייניץ, חאלד כבוב ויחיאל כשר.

השר בן גביר הגיב לפסיקה וכתב בטוויטר: "אין לכם סמכות. לא תהיה הפיכה".

https://x.com/i/web/status/2018969666673090700 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כזכור, לפני כחודש ראשי סיעות הקואליציה פנו במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הצהירו כי הם דוחים את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לפיה על נתניהו לספק הסבר מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

ראשי הקואליציה כתבו במכתב: "ניסיונה של היועמ"שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה".

כמו כן כתבו: "אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו".

על המכתב חתמו יו"ר הקואליציה אופיר סופר, שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שר החוץ ויו"ר מפלגת הימין הממלכתי גדעון סער, ובן גביר עצמו. כמו כן פנה השר בן גביר ליו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי בבקשה שיחתום גם הוא על המכתב. דרעי בתגובה אמר כי למרות שהוא מסכים עקרונית עם תוכן המכתב, הוא מסרב לחתום עליו כיוון שמפלגת ש"ס אינה חברה בקואליציה.

הצהרתם של ראשי הקואליציה לראש הממשלה מגיעה על רקע פנייתה של היועמ"שית לממשלה לבג"ץ בתחילת ינואר בדרישה להוצאת צו על תנאי אשר יחייב את נתניהו לנמק מדוע לא העביר מתפקידו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, זאת כחלק מהעתירות לבג"ץ נגד כהונתו של השר. בפנייתה לבג"ץ כתבה היועמ"שית: "לא ניתן להגן על הציבור מפני ההתנהלות השיטתית לפגיעה בעצמאות המשטרה, אשר מסכנת את אופייה כגוף ממלכתי וא-פוליטי".