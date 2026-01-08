חשיפה: המשנה ליועמ"שית המליץ לה לא לטפל בפרשת הפצ"רית – אך היא סירבה

חשיפת i24NEWS: המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון המליץ ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בזמן אמת לא לגעת בחקירת פרשת הפצ"רית - אך היא סירבה לקבל את עמדתו. הפרטים נחשפו הערב (חמישי) על ידי פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'.

כאמור, ל-i24NEWS נודע, כי היועמ"שית סירבה לקבל את עמדתו, והתעקשה לטפל בתיק, בנימוק שאסור לה לברוח מאחריות. עם זאת, לאחר מכן נאלצה בהרב מיארה למשוך את ידיה מעיסוק בפרשה, עקב חוות דעת מחייבת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק.