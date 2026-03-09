פרקליט המדינה יערער לעליון על שחרור הנאשמים בפרשת הברחת הסחורות לעזה

פרקליט המדינה, עמית איסמן, החליט להגיש היום (שני) ערר לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי לשחרר למעצר בית את הנאשמים בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה.

ההחלטה מגיעה לאחר שבית המשפט המחוזי הורה לשחרר את החשודים למעצר בית, תוך מתיחת ביקורת משמעותית על החלטת הפרקליטות להוסיף לכתב האישום עבירה חמורה של סיוע לאויב בזמן מלחמה.

בפרקליטות סבורים כי חומרת המעשים המיוחסים לנאשמים מצדיקה את המשך מעצרם, ולכן החליט פרקליט המדינה לפנות לבית המשפט העליון בבקשה לבחון מחדש את ההחלטה.

הפרשה עוסקת בחשד להברחת סחורות לרצועת עזה בתקופת הלחימה, כאשר לפי כתב האישום פעילות זו עשויה הייתה לסייע לגורמים עוינים במהלך המלחמה. הדיון בערר צפוי להתקיים בבית המשפט העליון בימים הקרובים.