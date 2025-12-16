"את לא מרשימה אף אחד": סערה בחקירה הנגדית במשפט נתניהו

ויכוח סוער פרץ בין רה"מ נתניהו לעו"ד יהודית תירוש כשהתרעם ואמר: "את לא מרשימה אף אחד".

במהלך חקירתו הנגדית התובעת תירוש, פרץ ויכוח סביב השאלה האם נתניהו עודכן על ידי הדובר שלו, ניר חפץ, בנוגע לכתבה ספציפית באתר "וואלה" (פריט 223), שעסקה בבקשת הפסילה של המותב על ידי רעייתו.

לאחר שתירוש הציגה לנתניהו את שרשור ההודעות שבין חפץ, שאול אלוביץ' ועזרא ישועה, שבו נידונו פרטי הכתבה ותיקוניה, שאלה את נתניהו: "האם עודכנת?", ונתניהו השיב בנחרצות, "לא". תירוש השיבה: "לא שאלתי אם אתה זוכר. התשובה הראשונית הייתה לא". בשלב זה התרעם נתניהו ואמר, "את לא מרשימה אף אחד. איך אני יכול לזכור? אני לא זוכר. איך אני יכול לזכור?".