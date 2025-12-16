"את לא מרשימה אף אחד": סערה בחקירה הנגדית במשפט נתניהו
עו"ד יהודית תירוש חוקרת את רה"מ במסגרת תיק 4000 • הדיון הפך סוער ולאחר ויכוח בין השניים, נתניהו התרעם נגד תירוש - ולאחר מכן הוצא לבקשת עורך דינו מהאולם
החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 התחדשה היום (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב. במהלך הדיון, שהפך סוער סביב השאלה האם נתניהו עודכן על ידי דוברו ניר חפץ בנוגע לכתבה מסוימת באתר וואלה, נתניהו התרעם ואמר לעורכת הדין יהודית תירוש מטעם התביעה כי היא "לא מרשימה אף אחד". אתמול כזכור יום העדות ה-62 שלו אתמול, ארך פחות משעה וחצי והסתיים עקב כניסת נשיא הפרלמנט של פרגוואי ראול לאטורה בליווי יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לאולם בית המשפט.
ויכוח סוער פרץ בין רה"מ נתניהו לעו"ד יהודית תירוש כשהתרעם ואמר: "את לא מרשימה אף אחד".
במהלך חקירתו הנגדית התובעת תירוש, פרץ ויכוח סביב השאלה האם נתניהו עודכן על ידי הדובר שלו, ניר חפץ, בנוגע לכתבה ספציפית באתר "וואלה" (פריט 223), שעסקה בבקשת הפסילה של המותב על ידי רעייתו.
לאחר שתירוש הציגה לנתניהו את שרשור ההודעות שבין חפץ, שאול אלוביץ' ועזרא ישועה, שבו נידונו פרטי הכתבה ותיקוניה, שאלה את נתניהו: "האם עודכנת?", ונתניהו השיב בנחרצות, "לא". תירוש השיבה: "לא שאלתי אם אתה זוכר. התשובה הראשונית הייתה לא". בשלב זה התרעם נתניהו ואמר, "את לא מרשימה אף אחד. איך אני יכול לזכור? אני לא זוכר. איך אני יכול לזכור?".