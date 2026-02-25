מרסס הגרפיטי מחוץ לרשת 13 לא יועמד לדין על עבירת הסתה לאלימות

הפרקליטות הכריעה והודיעה היום (רביעי) כי מרסס הגרפיטי מחוץ למשרדי רשת 13 לא יועמד לדין על עבירת הסתה לאלימות והעבירה את התיק לתביעה המשטרתית לצורך בחינת העמדתו לדין על השחתת פני מקרקעין.

ל-i24NEWS נודע כי החשד בעניינו נוגע לריסוס כתובות גרפיטי בשלל מיקומים ציבוריים לאורך תקופת המלחמה, ובכללם משרדי עיתון הארץ, גלגל"צ, בית המשפט המחוזי בתל אביב ובסיס הקריה.

כזכור, החשוד בריסוס כתובת הנאצה מחוץ לכניסה לאולפני רשת 13 בתל אביב, שוחרר לאחר חקירה בתנאים מגבילים. ל-i24NEWS נודע כי הוא הודה במעשה - אך טען כי לא כיוון את הריסוס כלפי הערוץ, עיתונאים מסוימים או כתבה ספציפית. בביתו נתפסו פרטי לבוש שקשרו אותו לאירוע, בהם בגדים וכובע.

עוד נודע, כי הוא הסביר שהסיבה לבחירה בבניין של ערוץ 13 היתה שלטענתו "מדובר במקום מרכזי" ואמר: "אני מסתובב בארץ ורואה כתובות של קפלניסטים - גם אני רוצה לעשות. למה להם מותר לרסס בכל הארץ ולי לא?".

בהמשך, הודה כי הספריי שנתפס ברכבו, שימש אותו לביצוע העבירה. כשנשאל על הכיתוב בחר להשיב: "זה מה שעלה לי ראש". בחר ברחוב שבו נמצא בניין ערוץ 13 משום שלטענתו "זה מקום מרכזי" והודה שהספריי שנתפס ברכבו שימש אותו לביצוע הריסוס.

כזכור, כתובת הנאצה רוססה בחוש נובמבר האחרון שעבר מחוץ לכניסה לאולפני רשת 13 בתל אביב, בה נכתב "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום" - מסר חמור בעל אופי מאיים ואלים. המשטרה מסרה אז כי מתקיימים ניסיונות לאתר חשודים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, וכי חקירת האירוע נפתחה. מקרה זה מצטרף לשורת מקרים שאירעו לאחרונה בהם עיתונאים במדינת ישראל מאוימים באופן מפורש.