למרות מסוכנות לציבור: חשודים בתקיפה קשה - ושוחררו ממעצר

ארבעה תושבי ירושלים בשנות ה-20 לחייהם, שנעצרו בחשד לתקיפת בני זוג בעיר העתיקה, שוחררו היום (ראשון) בידי בית משפט השלום בתנאים מגבילים. התיעוד הבלעדי שהגיע לידי i24NEWS מתיר כל ספק לגבי חומרת המקרה, ועדיין - לא הרשים ככל הנראה את השופט שהורה על שחרורם וטען כי למרות שנשקפת מסוכנות מצידם - "יש לשקול את נסיבות האירוע ואת עברם הנקי של החשודים".

מפרטי החקירה עולה כי האישה עצרה עם הרכב ברחוב ברובע הארמני בעיר לפריקת סחורה לביתה כאשר החשודים שעברו במקום החלו להתווכח איתה על תנאי הדרך. כמה דקות לאחר מכן, ברחוב אחר באזור הקיפו את הרכב ומנעו ממנה להתקדם בנסיעה.

בין הצדדים התפתח עימות אלים לאחר שבעלה רץ לעברם וחשוד נוסף תקף אותם באלה והם מצידם תקפו ובעטו בו ממושכות עד להגעת שוטרים שהוזעקו למקום.

בתיעוד הבלעדי נראים החשודים צועדים ברובע הארמני כשהאישה ככל הנראה צפרה לעברם שיפנו את הדרך ולאחר חילופי דברים איתה מגיע בעלה בריצה למקום - כאשר אז הוא מותקף בבעיטות בעודו שרוע על הרצפה.

שופט בית משפט השלום אלעד וינשל הורה על שחרורם ציין בהחלטתו כי נשקפת מסוכנות מצד החשודים אולם "יש לשקול את נסיבות האירוע ואת עברם הנקי של החשודים".