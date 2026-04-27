בשל "נימוק ביטחוני" לא ידוע: בוטלה עדות נתניהו בתיקי האלפים

כשעה לפני המועד: עדותו המתוכננת של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטלה הבוקר (שני) לאחר שהוא הגיש בקשה באופן לא פורמלי. בהמשך, נודע כי הסיבה היא "נימוק ביטחוני" לא ידוע - וההחלטה התקבלה ללא עמדת הפרקליטות.

כזכור, נתניהו טרם העיד בתיקי האלפים מאז סיום המלחמה עם איראן, כאשר גם לפניה בוטלו דיונים רבים בשל נימוק ביטחוני ו/או מדיני.

בשבוע שעבר אושרה בקשת נתניהו לבטל את עדותו בשל "אילוצים ביטחוניים ומדיניים". הבקשה הועברה לשופטים במעטפה סגורה, והפרקליטות התנגדה.

מוקדם יותר החודש ביקש נתניהו לא להעיד בשבועיים הקרובים במשפטו. בבקשה כתב עורך דינו של נתניהו כי "בשל טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים הקשורים - מטבע הדברים - לאירועים הדרמטיים שהתרחשו במדינת ישראל וברחבי המזרח התיכון בתקופה האחרונה, ראש הממשלה לא יוכל להעיד בהליך שבכותרת לכל הפחות בשבועיים הקרובים".