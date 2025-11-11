היועמ"שית בניגוד עניינים? בג"ץ ידון בעתירות פרשת ההדלפה

בית המשפט העליון ידון הבוקר (שלישי) החל משעה 9:00 בעתירות שעניינן חקירת הדלפת הסרטון בפרשת שדה תימן. בהם גם ניגודי העניינים של היועמ"שית גלי בהרב-מיארה והסמכות של הנציב אשר קולה בחקירת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי. הרכב השופטים: השופטת יעל וילנר, השופט אלכס שטיין, השופטת גילה כנפי-שטייניץ.

נזכיר כי בשבוע שעבר היועצת המשפטית למשרד המשפטים, יצאה נגד גלי בהרב מיארה כשאמרה שהיא "נמצאת בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית". עוד קבעה כי עליה, ועל המשנה לפרקליט המדינה, להימנע מלקחת חלק בחקירה. עם זאת, הדגישה כי אין בכוונתה להטיל דופי במעורבות בהרב מיארה בהליך החקירה, אלא כדי להבטיח את עצמאותה.

העותרים נגד היועמ"שית - חברי הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא מסרו בתגובה להחלטת משרד המשפטים: "אנחנו מברכים על חוות הדעת של יועמ"שית משרד המשפטים. פעולותיה של גלי בהרב מיארה בחקירת הפצ"רית זיהמו את החקירה, גרמו לאובדן ראיות קריטיות ולשיבוש הליכי משפט החמור ביותר שידעה מדינת ישראל".

בתוך כך, בהרב-מיארה, יצאה נגד שר המשפטים יריב לוין על מינויו של אשר קולה לממונה על חקירת הפצ"רית. במכתב ששלחה אליו כתבה כי היא הפסיקה לעסוק בעניין זה - מרגע קבלת חוות הדעת שנכתבה במשרד המשפטים, לפיה היא נגועה בניגוד עניינים. עם זאת, טענה כי עריכת החוו"ד "ללא הבירור הנדרש, הובילה לכך שהנחות מרכזיות שעליהן היא מבוססת - ללא נכונות", אך ציינה כי לא תידרש עוד מעורבותה בתיק זה.

השתתפו בהכנת הכתבה: אבישי גרינצייג ומשה שטיינמץ