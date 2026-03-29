בהמשך להרשעת וגזירת עונשם של הנאשמים בהדלפת "מבצע ארנון" לחילוץ ארבעת החטופים ביוני 2024: כפי שתואר בכתב האישום, עובדת השב"כ העבירה את הפרטים לבני משפחתה, כשאחד מהם העביר את הפרטים למנהל ערוץ טלגרם שפרסם את דבר מבצע החילוץ תוך כדי ניהולו, ובזמן שהכוחות עדיין בזירה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

פרשננו לעניין משפט, אבישי גריצייג, פרסם הערב (ראשון) במהדורה המרכזית של i24NEWS כי בכיר בצנזורה הצבאית פנה בזמן אמת אל מנהל הערוץ, "ישראל ללא צנזורה בטלגרם", ודרש להסיר את הפרסום.

i24NEWS

מנהל הערוץ סירב למחוק את הפרסום, ואף המשיך ופרסם פרטים נוספים אודות זהות החטופים המחולצים ומצבם, תוך כדי ניהול המבצע. לערוץ באותו זמן היו כ-70 אלף עוקבים. בחקירתו במשטרה טען מנהל הערוץ כי לא ידע שבאמת מדובר בגורם בצנזורה, וחשב שמדובר במנהל ערוץ מתחרה שעובד עליו כדי לגרום לו למחוק את הסקופ.

למרות העובדה שביצע עבירה ברורה ולמרות שחלפו מאז שנה וחצי, מנהל הערוץ לא הועמד לדין. זמן קצר לאחר שנחקר, מנהל הערוץ מכר את הזכויות בערוץ והפסיק לנהל אותו, והערוץ אף שינה את שמו.