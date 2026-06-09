היועצת המשפטית לממשלה אישרה לרשות המסים לפתוח בחקירה סמויה נגד שר השיכון יצחק גולדקנופף, שכבר מזמן הפך לשר לשעבר וחזר לתפקידו כחבר כנסת, כך חשף הערב (שלישי) הפרשן לענייני משפט אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית של i24NEWS.

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מבדיקת רשות המסים עלה כי גולדקנופף הצהיר כי נכון ל-2022 הוא מחזיק ב-13 נכסי מקרקעין, אלא שבדיקת רשות המסים מצאה כי יש ברשותו עוד לכל הפחות שלושה נכסים נוספים שלא דווחו. מעבר לכך, נמצאו עסקאות משונות מאוד של גולדקנופף.

כך למשל, עמותת בית יעקב של גולדקנופף מכרה לנכדתו בת ה-19 דירה גדולה מתחת למחיר השוק, תוך שהוסתר הקשר המשפחתי, כפי שנחשף על ידי העיתונאי חיים לוינסון. לאחר מכן התגלה על ידי רשות המסים כי אותה נכדה, באופן משונה ביותר ובניגוד לכל היגיון - העניקה את הדירה הזו להורים שלה במתנה.

בנוסף, בשנת 2015 ישראל גולדקנופף, בנו של השר לשעבר, העניק לאביו חצי דירה במתנה. לאחר מכן יצחק גולדקנופף מכר הלאה את הדירה שקיבל במתנה נדיבה ומשונה מבנו.

עוד התברר כי גולדקנופף העלים מס, ושילם אותו רק בדיעבד לאחר שרשות המסים עלתה עליו. אם לא די בכך - רשות המסים העלתה דגלים אדומים בנוגע למקורות המימון של חלק מהדירות, אך לא הצליחה להביא אקדח מעשן בנושא זה.

עוד אנו חושפים הערב כי מידע מודיעיני העלה כי גולדקנופף כשר שיכון נהג להעלות בישיבות מקצועיות עם ראשי ערים טענות ושאלות בנוגע לגני ילדים של העמותה שהקים ושכיום נמצאת תחת ניהול בנו.

תגובת רשות המסים: "בשל חובת הסודיות בחוקי המס, ומשיקולי מודיעין וחקירות, רשות המסים אינה מתייחסת לשאלות בנושא ניהול חקירות בין אם מתנהלות ובין אם לאו".

תגובת היועצת המשפטית לממשלה: "איננו מתייחסים לשאלות בדבר קיומה של בדיקה או חקירה, אלא מקום בו קיימים הליכים גלויים. אין באמור כדי לאשר או להכחיש קיומה של בדיקה או חקירה כאמור".

מלשכתו של חה"כ גולדקנופף נמסר: "חלק מהטענות פורסמו פעמים רבות, נבדקו לאחר שהוגשו עתירות הדורשות לחקור, ולא נמצא דבר וחצי דבר. דירת הנכדה שייכת לנכדה ולא קשורה אלי, לח"כ אין כל קשר לכך. גם לגבי הטענה על בנו ישראל, לא היה ולא נברא - גם טענה זו ניתנת לבדיקה ברשם המקרקעין".

הטענה על תשלום מס באיחור לאחר שפקיד שומה איתר בעיה כלשהי לא היתה ולא נבראה וח"כ גולדקנופף לא קיבל כל פניה מפקיד בעניין. לגבי מימון הדירות הרי שאלו נסרקו במסרקות של ברזל וכל הרכישות ומקורות המימון מתועדים כדת ודין. ביחס למידע 'המודיעיני' על שיחות ביחס לרשת בית יעקב מדובר בקישקוש גמור", כך נמסר מלשכתו של גולדקנופף.