בית המשפט העליון החמיר את עונשו של חמאד חמאדי, ערבי ישראלי, ל-7 שנות מאסר, לאחר שהורשע כי בשנת 2023 הצית ארבעה כלי רכב בשכונה יהודית בשליחות אדם שחשד כי הוא סוכן איראני. בנוסף, הורשע הצעיר בסיוע לתושב ירדן להסתנן לישראל.

החמרת העונש מגיעה למרות עברו הפלילי הנקי של הנאשם, גילו הצעיר והעובדה שהודה במעשיו.

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, ציין כי נוכח הניסיונות הגוברים של האויב לגייס אזרחים ישראלים, יש להעביר מסר מרתיע וחד-משמעי: כל מגע עם סוכן זר יוביל לענישה מחמירה ומיצוי מלא של הדין.

"מקובלת עלי עמדת המערערת, כי בתקופה זו יש צורך מיוחד בהחמרת הענישה לגבי עבירת המגע עם סוכן חוץ. זאת, נוכח התגברות לחצי האויב לגייס לשורותיו אזרחים ישראלים, והיקפה המסתמן של תופעה זו. אכן, משעה שמדובר בתופעה שהולכת, נחשפת ומתגברת לנגד עינינו, יש צורך להעביר מסר ברור וחד, כי כל מגע עם סוכן חוץ, תהא מידת החומרה או הסיכון המשתקפת (במישרין) מהצעותיו אשר תהא - אסור בתכלית האיסור, ויוביל למיצוי הדין עם עושהו", כתב סולברג.