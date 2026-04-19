לאחר עשרות הרשעות: העונש המגוחך שנגזר על צעיר שנמלט ודרס שוטר

אנחנו מדברים רבות על היחס הסלחני של הפרקליטות ובתי המשפט למורשעים בפלילים - ולא מתעסקים מספיק בשירות המבחן, הגוף שתפקידו להמליץ על גזר הדין הנכון להשית על הנאשם. לצערנו, ברוב הגדול של הפעמים ההמלצות ממש מופרכות ומופרעות.

דוגמה לכך היא סיפורו של נאשם בן 26 שזגזג בפראות בכביש מהיר, ברח מהמשטרה שהורתה לו לעצור ופגע בשוטר במחסום שנועד לעצור אותו. לחובתו הרשעה קודמת בעבירה של הונאה בכרטיסי אשראי לצד 39 הרשעות תעבורה.

מדובר במגוון עבירות, בהן: שימוש בטלפון נייד, מעבר באור אדום, נסיעה ברכב לא תקין ונהיגה בכיוון ההפוך. לצד אלו, יש לו שני תיקים פתוחים על עבירות של נשק ואלימות.

למרות זאת - שירות המבחן המליץ להטיל עליו 140 שעות לתועלת הציבור. הסיבה לכך היא שהשירות האמין לו כשטען שברח מהשוטרים כי האמין שאלו עבריינים שרוצים לחסל אותו.