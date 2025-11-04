לוין הטיל על השופט בדימוס קולה את תפקיד מלווה חקירת הפצ"רית

שר המשפטים יריב לוין הטיל הבוקר (שלישי) את תפקיד מלווה חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת בפרשת ההדלפות - על השופט בדימוס אשר קולה, שנתן את הסכמתו לכך. לוין ציין במכתב לנציב שירות המדינה כי הוא "סבור שנציב תלונות הציבור על השופטים עונה לנדרש, מינויו יזכה לאמון ציבורי רחב".

יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את המהלך: "יריב לוין מציע למנות חוקר במסלול עוקף יועמ"שית בטענה שזה יזכה ל'אמון ציבורי רחב'. לא זה לא. לא אמון ולא רחב. ואין לו סמכות לבצע את הצד הזה.

‏זה שר אחוז שנאה בממשלת מיעוט שעושה הכל כדי להחריב את המערכת ואין לנו שום אמון במהלך שלו".

כאמור, שר המשפטים לוין הודיע לאחרונה ליועצת המשפטית ממשלה כי הוא אוסר עליה לעסוק פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן: "בשל מעורבותך האישית בעניינים". בהרב-מיארה השיבה כי התערבותו הפוליטית של השר בחקירה היא פסולה. "מכתבך נעדר כל תשתית, עובדתית או משפטית. הוא מהווה ניסיון להתערבות שלא כדין בהליכי חקירה ואכיפה. אין בסמכותך לטול מידיי את הסמכויות", כתבה.

חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן

הבוקר דיווחנו כי שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר, מונע את עצמו מלעסוק בעתירה הדורשת את מיצוי החקירה נגד תומר-ירושלמי. השופט כשר, החליט זאת לאחר שנטען כי ישנם מחדלים של היועצת המשפטית לממשלה בפרשה. העיסוק בתיק הועבר לשופט נעם סולברג. נציין כי בעבר השופט כשר ובהרב-מיארה עבדו באותו משרד עורכי דין.