השרים במתקפה על המשנה ליועמ"שית: "מה צריך לחשוב האזרח?"

במהלך ישיבה של ועדת השרים לחקיקה שהתקיימה היום (ראשון), מספר שרים תקפו את המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, בעקבות הפרסום ב-i24NEWS, לפיו היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מנעה באופן אישי את העברת המידע על פרשת הפצ"רית לידי להב 433.

שר התקשורת, שלמה קרעי, פנה ללימון: "תגיד לנו אם הפרסום נכון או לא". לימון השיב: "הפרסום לא נכון, אבל אני לא יודע מה כן נכון". קרעי, יחד שר המשפטים יריב לוין והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - זעמו על תגובתו של לימון.

המשנה ליועמ"שית: "אתם דרג פוליטי ורוצים התערבות פוליטית בחקירה. המטרה של חבר הכנסת משה סעדה ושל השר לוין היא לגרום לכך שהיועמ"שית תיחקר באזהרה". לוין הכחיש כל התערבות בחקירה, והתנער מהאמירה של סעדה שהמטרה היא לחקור את בהרב-מיארה.

"כל מה שרציתי לעשות זה שהדברים ייחקרו", אמר לוין, "מה צריך לחשוב האזרח כשאתה מסרב לענות על השאלות הציבוריות הפשוטות הללו? איזה שיבוש חקירה יכול להיות בדבר הזה? איזה התערבות פוליטית יש בזה שאנחנו דורשים תשובות? האם היועמ"שית פעלה למנוע מניצב בני בנימין לקבל את החקירה? אני לא רוצה לדעת פרטים על החקירה".

הצעת החוק בה דנו השרים מבקשת לאפשר לשר המשפטים למנות תובע חיצוני לפרקליטות במקרים בהם צריך לחקור את היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה. ההצעה אושרה בועדה פה אחד.

לפני כשבוע וחצי חשפנו ב-i24NEWS כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מנעה באופן אישי את העברת המידע על פרשת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי לידי להב 433.

בתאריך 16.10.25, התקשר עוזר הרמטכ"ל, אל"ם אלון לניאדו, למפקד להב 433 ניצב מני בנימין, ועדכן אותו על חקירה רגישה ודחופה שהוא מבקש שיחקור. השניים קבעו פגישה ליום ראשון בבוקר, במהלכה היה אמור הרמטכ"ל לחשוף בפניו את פרטי הפרשה - שלימים יתברר לבנימין כי מדובר בפרשת הפצ"רית.

ביום ראשון בבוקר שוחחו בטלפון ראש להב 433, ניצב מני בנימין, וראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט. בנימין עדכן שהוא בדרכו לפגישה עם הרמטכ"ל בנושא רגיש ולא מפורט.

בעקבות זאת, בלט ועוזרתו, רינת סבן, יצרו קשר עם עוזר הרמטכ"ל לניאדו. זמן קצר לאחר מכן התקשר לניאדו לבנימין והודיע לו שהפגישה בוטלה. ברקע, כך נודע, התקיימה שיחה בין היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, לבין הרמטכ"ל, שבמהלכה אמרה לו: "אני לוקחת את החקירה הזו אליי. תבטל את הפגישה עם מפקד להב 433, הכל צריך לעבור דרכי".

עשרה ימים מאוחר יותר התקשר ניצב בועז בלט לראש להב 433 והנחה אותו להגיע לפגישה במחוז ירושלים. דקות לאחר מכן הוסיף: "לפגישה הזו תגיע עם ניצב משנה מומי משולם". בשלב זה הבין בנימין שמדובר בליווי חקירה, אך הביע הסתייגות: "למה דווקא מומי? יכול להיות שהוא מתאים, יכול להיות שלא. אבל אתה לא תקבע לי איזה קצין אני אקח שיעבוד תחתיי. אין למומי מספיק חוקרים, והוא מנהל יחידה קטנה".

בלט השיב: "או שאתה מגיע איתו - או שאני מעביר את החקירה הלאה". בנימין סירב: "אני לא מקבל הוראות כאלה. לא חסרות לי חקירות. לא יודע על מה מדובר. תודה רבה".

בעקבות הסירוב, ובתיאום עם היועמ"שית, החליט בלט להעביר את החקירה למלמ"ב - הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. מסיבה שאינה ברורה, ראש המלמ״ב אף ניסה להסתיר שגופו הוא שמטפל בפרשה. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "איננו מתייחסים לשיח פנים ארגוני".

מטעם היועצת המשפטית לממשלה נמסרה תגובה: "במענה לפניות כתבים בעקבות פרסום ב-i24, הרינו להבהיר כדלקמן: הכתב קיבל מידע מוטעה ומטעה והפרסום מטעה את הציבור. בשלב זה, לא ניתן להתייחס מעבר לכך".