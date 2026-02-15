פרסום ראשון: כתב אישום יוגש נגד השר לשעבר משה כחלון | אבישי גרינצייג

הפוליטיקה תחכה: פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג פרסם הערב (ראשון) במהדורה עם מירי מיכאלי, כי כתב אישום יוגש נגד שר האוצר לשעבר משה כחלון, על דעת פרקליט המדינה.

כחלון יואשם בעבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט", בראשה הוא עמד. הזימון לשימוע התקבל כבר בספטמבר 2024, וכתב האישום, שיוגש כבר בימים הקרובים, יהיה בפברואר 2026.

בתקופה האחרונה עלה שמו של כחלון כמועמד לצירוף לרשימה של גנץ בבחירות הקרובות. ספק גדול אם זה אקטואלי, לאור ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום.