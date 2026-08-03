נשיא העליון הורה לשחרר למעצר בית חייל מילואים הנאשם במגע עם סוכן איראני

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, החליט להעביר למעצר בית בפיקוח אלקטרוני חייל מילואים הנאשם במגע עם סוכן חוץ איראני.

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הנאשם, ששירת בבור של חיל האוויר, ביצע את המעשים יחד עם חייל נוסף ששירת בתפקיד רגיש. השניים תלו שילוט וריססו גרפיטי פרו-איראני תמורת תשלום מסוכן זר, תוך שהנאשם יודע כי מדובר בסוכן של מדינת אויב הנמצאת במלחמה עם ישראל.

הנאשם הודה במעשים המיוחסים לו בחקירותיו, וכתב אישום הוגש נגדו בינואר 2025. המשפט נמצא בשלב מתקדם וכבר הסתיימה בו פרשת התביעה.

שירות המבחן הגיש תסקירים שליליים בעניינו של הנאשם, בהם צוין כי הוא אינו לוקח אחריות על מעשיו, והמליץ שלא לשחררו למעצר בית.

למרות זאת, החליט השופט עמית להורות על שחרורו למעצר בית בפיקוח. בהחלטתו כתב: "לצד התארכות ההליכים והצפי לפחות לשתי הארכות מעצר נוספות שיידרשו, נתתי משקל של ממש גם לטענות המשיב ביחס לתנאי כליאתו הקשים. בהינתן חלוף הזמן מאז מעצרו והתמשכות ההליכים, אני סבור כי ניתן להסתפק במעצר בפיקוח אלקטרוני, גם אם לא מדובר בהסדר אידיאלי".