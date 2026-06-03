המצוקה הקשה בבתי המשפט: תביעה שהוגשה לפני יותר מחצי שנה לא נותבה לאף שופט, בגלל מחסור חמור בשופטים. באופן חריג - השופט מנחם מזרחי הציע לצדדים לפנות לגישור, כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה כתבנו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

תביעה במסגרת הליך בבית משפט לענייני משפחה הגיעה לנשיא בית משפט השלום במחוז מרכז, השופט מנחם מזרחי - אולם מאז לא חלה בה כל התקדמות. הסיבה לעיכוב הבלתי שגרתי: מחסור חמור בשופטים, המותיר את הנשיא ללא שופט פנוי אליו ניתן לנתב את התיק.

לאחר חצי שנה, אחד הצדדים בתביעה ביקש מבית המשפט לנתב את התיק לשופט. השופט מזרחי משיב להם כי "אין בשלב זה אפשרות לנתב תיק זה לגורם שיפוטי חלופי נוכח החוסר הקיים בשופטי ביהמ"ש למשפחה, אנו תקווה כי במהלך החודש ימונו שופטים חדשים באופן שיאפשר את המבוקש".

"על מנת לקדם את ההליך יודיעו הצדדים האם הם מוכנים להפנות את התיק להליך גישור בפני מגשר שימונה על ידי ביהמ"ש", מסר השופט מזרחי.