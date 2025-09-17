בית המשפט זיכה את ירדן מן שהואשמה בתקיפת השרה סילמן

מומלצים -

בית משפט השלום ברחובות זיכה היום (רביעי) את ירדן מן, מורה בת 53 מרחובות, שהואשמה בתקיפת השרה עידית סילמן.

בתחילת השנה כתב אישום הוגש נגד מן בגין תקיפת סילמן - בעוד הראשונה טענה כי בסך כל ניסתה לצלם אותה, וכי לא היה שימוש באלימות פיזית כפי שנטען.

בהכרעת הדין קבעה השופטת כי "גרסתה של השרה סילמן מעוררת קשיים לא מבוטלים", והוסיפה כי "הנאשמת מסרה גרסה יציבה המתיישבת עם ראיות אוביקטיביות. זיכיתי אותה מעבירת איומים".

"לאחר שבחנתי את עדויותיהן של סילמן ושל הנאשמת, שאינן מאד שונות זו מזו, אחזור אל הראיה המרכזית, היא מצלמת האבטחה של 'קליק המדליק'. מהתיעוד עולה, שמבחינת הנאשמת מן האירוע הסתיים, והיא פנתה ללכת", הסבירה השופטת.

"הייתה זו השרה סילמן, שיצרה מגע בכך שרצה אחרי הנאשמת, הגיחה מאחוריה, הרימה את הטלפון הנייד כדי לצלם אותה, עקפה אותה מצדה השמאלי, חסמה את דרכה, התקרבה אליה, ונכנסה בהפתעה למרחב האישי שלה, תוך קירוב הטלפון הנייד שלה בסמוך לפניה".