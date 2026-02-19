יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב הערב (חמישי) בזעם להחלטת בג"ץ בנושא הסדרי התפילות בכותל המערבי והאשים כי הוא "מנסה לשלוח יד למקום הקדוש ביותר לעם היהודי". הוא הוסיף כי לבג"ץ "אין כל סמכות לשנות את אופי התפילה בכותל. הסמכות היחידה במקום היא רק של הרבנות הראשית. לא תהיה שום רחבת תפילה של הרפורמים בכותל המערבי!".

הוא הכריז שמפלגתו ש"ס "תגיש בדחיפות את חוק הכותל שיגן על קדושת המקום כפי שהיה נהוג בכל הדורות".

בג"ץ הכריע לפני מספר ימים כי רחבת הכותל תחולק כאמור, כאשר חלקה הדרומי ישמש כרחבת תפילה קבועה עבור הרפורמים.

הצעת החוק של דרעי הייתה אמורה לעלות להצבעה בוועדת השרים לפני שנתיים, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו התנער ממנה. לפיה, יוטל עונש של חצי שנה בכלא על מי שבין היתר יגיע בלבוש לא הולם או ינגן בכותל המערבי.

לפי סעיפי החוק, הכותל יפעל לפי מנהג המקום לפי דין תורה, שמועצת הרבנות הראשית לישראל נוהגת לפיו.

בנוסף יחולו האיסורים הבאים: חילול שבת ומועדי ישראל; עריכת טקס, לרבות טקס דתי, שלא על פי מנהג המקום, הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי המקום; ⁠תלבושת שאינה הולמת את קדושת המקום; ⁠הצבת קיוסקים או דוכנים, עיסוק ברוכלות או בכל עסק אחר; מתן שירותי דת מכל סוג שהוא, שלא בהיתר הממונה; איסור לקיים תפילה מעורבת של גברים ונשים; ⁠איסור לקיים בתחום עזרת נשים, טקס הכולל הוצאת ספר תורה וקריאה בו, תקיעה בשופר, התעטפות בטלית או הנחת תפילין; לא יכנס גבר לעזרת נשים ולא תיכנס אישה לעזרת גברים, אלא בהיתר מהממונה.

ארנון בוסאני

כמו כן יחולקו לפי ההצעה עונשים למי שעובר על הסעיפים הללו של שישה חודשי מאסר או קנס של 10,000 שקלים.

הרבנים הראשיים לישראל דוד יוסף וקלמן בר, מסרו בתגובה: "רואים בחומרה את החלטת בג"ץ, אשר ניתנה תוך חריגה מסמכות והתערבות שאינה ראויה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. אין מדובר בסוגיה טכנית, אלא בשאלה מהותית הנוגעת לקדושת הכותל המערבי ולשמירת מסורת הדורות הנהוגה בו. התערבות מעין זו עלולה לגרום לשיסוי ופילוג בעם ישראל דווקא במקום המסמל יותר מכל את אחדותו. הרבנים הראשיים קוראים לבית המשפט לכבד את חלוקת הסמכויות הקבועה בדין ולהימנע מהתערבות בענייני הקודש של הכותל המערבי".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הודיע כי הוא תומך בהצעת החוק של דרעי: "החבורה הקיצונית שיושבת בבג"ץ חצתה היום את אחרון הקווים האדומים, בהחלטתה להרים יד על קודש הקודשים של העם היהודי, הכותל המערבי. זוהי החלטה לא לגיטימית, שלא ניתן להשלים עמה ואשר עומדת בסתירה לערכי היסוד של מדינת ישראל, בהם מאמינים הרוב המוחלט של אזרחיה. הממשלה והכנסת חייבות לפעול בעניין זה ללא דיחוי. אני תומך בחקיקה מיידית שתקבע כי ניהול הכותל המערבי ייעשה אך ורק על ידי הרבנות הראשית, או גורם המקובל עליה".

בתחילת השבוע, הרבנות הראשית הגישה לבית המשפט העליון הודעה דחופה ופסק הלכה בנוגע להסדרי התפילה בכותל, לקראת הדיון בעתירות העוסקות במתווה התפילות במקום. במסמך, שהוגש באמצעות עו"ד דורון טאובמן, מציגים הרבנים הראשיים עמדה הלכתית שלפיה רחבת הכותל היא בעלת מעמד של בית כנסת, וכי יש להחיל בה את כללי ההלכה המחייבים, ובראשם הפרדה מלאה בין גברים לנשים. המסמך המלא הוגש במסגרת עתירות לבג"ץ בנושא.