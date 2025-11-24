היועמ"שית אישרה לחקור את עיתונאי חדשות 13 אביעד גליקמן

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נתנה היום (שני) אור ירוק לחקור באזהרה את עיתונאי חדשות 13 אביעד גליקמן בחשד לתקיפה של עוזרת רעיית ראש הממשלה, גל דבוש. היועמ"שית אמרה בעקבות הפנייה אליה כי האישור לחקירה ניתן כבר על ידי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, מה שמאפשר את החקירה גם ללא אישורה. גליקמן צפוי להיחקר כבר בימים הקרובים.

האישור ניתן כחודשיים לאחר דיון שבו כינסה היועמ"שית את כל צמרת מערכת אכיפת החוק והפרקליטות לדיון חריג על האפשרות לזמן לחקירה את העיתונאי. לפני הדיון אמרה כי היא עדיין שוקלת את ההחלטה, ומעדיפה להפיק לקחים מאירועים קודמים לפני קבלת הכרעה סופית.

כזכור, החקירה הגיעה לאחר שעוזרת רעיית ראש הממשלה התלוננה נגד גליקמן, כי דחף אותה ביציאה מדיון בבית משפט. מקרה החקירה עורר תגובות נגד באופוזיציה, שטענו כי חקירת עיתונאים באזהרה צריכה להתקיים אך ורק במקרי קיצון.

יו"ר מפלגת כחול כחול לבן, בני גנץ, הגיב על המקרה: "התיעוד שהופץ של העיתונאי אביעד גליקמן כפי שצפיתי בו, לא מתקרב לכזה שמצריך חקירת משטרה. חופש העיתונות הוא ערך חשוב בדמוקרטיה, והמשטרה חייבת להימנע אפילו ממראית עין של ניסיון לפגוע בו. אני קורא למפכ"ל המשטרה לבחון מחדש את האירוע והזימון לחקירה".