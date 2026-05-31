הישג משמעותי לישראל בהאג: פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג פרסם הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' כי ההליך נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, בנושא הטענות לפשעי מלחמה בעזה, יידחה בלא פחות מ-36 חודשים.

כאמור, דיון ההוכחות היה אמור להתקיים בקרוב - אך דרום אפריקה ביקשה 18 חודשים לצורך הגשת הגשת תשובה לכתב ההגנה.

ישראל לא התנגדה, ובתנאי שתינתן לה הזכות לתשובה לתשובה. המשמעות היא, שבית הדין דחה למעשה את כל ההליך בשלוש שנים. ל-i24NEWS נודע, כי מתחת לפני השטח - יש הבנות שונות בין מדינות שונות.

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: "תיק 'רצח העם' חסר הבסיס של דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי לצדק קורס - הם ביקשו ארכה יוצאת דופן של 18 חודשים (!) להגשת טיעוניה, וההגשות בכתב לא יסתיימו לפני 2029. כל הטענות ל'דחיפות' הפכו כעת לבקשות שקטות של דרום אפריקה לקנות עוד זמן. תיק זה מעולם לא עסק בעובדות. זה תמיד היה קמפיין תעמולה של דרום אפריקה בשירות חמאס, במסווה של הליך משפטי"