אבישי גרינצייג חושף: הניסיון של פלדשטיין לסכל את מינוי המפכ"ל

פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף הערב (חמישי) את הניסיון של אלי פלדשטיין, מקורבו לשעבר של ראש הממשלה, לסכל את אחד המינויים החשובים במדינה - מפכ"ל המשטרה. הפרטים המלאים, כולל הבקשה של פלדשטיין משרוליק איינהורן פורסמו לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל.

כאמור, אחד מתפקידיו הקודמים של פלדשטיין, מי שהיה הדובר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא הדובר של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. היחסים בין השניים עלו על שרטון - והוא סיים את תפקידו.

בהמשך, פלדשטיין פנה לאיינהורן וביקש סיוע בסיכול מינוי המועמד של בן גביר לתפקיד - ניצב אבשלום פלד. המינוי מסוג זה צריך לעבור דרך הוועדה המייעצת למינוי בכירים, כאשר אחד החברים בה היא טליה איינהורן, אמו של שרוליק.

אלי פלדשטיין: אני צריך לדבר איתך לגבי אמא שלך, היא בוועדה למינוי בכירים.

שרוליק איינהורן: כן

פלדשטיין: אבשי פלד. הוועדה מתכנסת בחמישי. בוא נחגוג על בן גביר. מה עמדת היועמ"שית? מה החומרים שהגיעו לוועדה? הוועדה היא תחת משרד רה"מ. אני רוצה להפוך את אמא שלך לגיבורה. שתפסול את אבשי פלד. היא יכולה לפסול.

איינהורן: אמא שלי ישרה כמו סרגל, היא תתעסק בזה רק באופן המקצועי ביותר

פלדשטיין: בסדר.

