כשלו נסיונות נוספים לאתר את המתלוננת על אונס נגד חבר הכנסת חנון מילביצקי מהליכוד והתיק נגדו צפוי להיסגר, כך פרסם היום (חמישי) פרשנינו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

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המשטרה בהוראת היועמ״שית עשתה לאחרונה פעולות נוספות, בין היתר באמצעות משטרת רוסיה, כולל חיפוש בדירות אפשריות וכן בשימוש באמצעים טכנולוגיים שונים, כדי לנסות לאתר את האשה שהעידה כי חבר הכנסת חנוך מילביצקי אנס אותה בחדר במלון, אליו הובאה כדי להחתים אותה על תצהיר שקרי לפיו מנהיג "בני ברוך" לא אנס אותה.

בחודש נובמבר האחרון, נחשף ב"מהדורה המרכזית" של i24NEWS כי המתלוננת נעלמה לאחר מחדל של היועצת המשפטית לממשלה. המחדל הוא שלא גבו מהמתלוננת עדות מוקדמת ולא גבו מח"כ מילביצקי גרסה במשך תקופה ארוכה, אלא רק לאחר העלמותה.

כאמור, במשטרה חזרו שוב עם ידיים ריקות, ועדכנו כי המתלוננת נעלמה מעל פני האדמה. חבר הכנסת מילביצקי סירב להתייחס באופן ישיר לשאלה מה קרה בחדר בבית המלון כשנחקר באזהרה במשטרה אך נתן הצהרה חוזרת ונשנית: "מעולם לא כפיתי את עצמי על אף אישה". כשחוקרי המשטרה ביקשו ממנו תשובה עובדתית האם קיים עם המתלוננת יחסי מין, הוא לא ענה ומסר שוב: "מעולם לא כפיתי את עצמי על אף אישה".

המתלוננת הפלילה את עצמה כשאמרה: "שילמו לי כסף כדי שאחתום על תצהיר שראש הכת לייטמן לא אנס אותי. בזמן שהוחתמתי על תצהיר השקר, מיליבצקי אנס אותי בעצמו בחדר המלון". המשטרה גבתה גרסה מהמתלוננת, ולמעשה נתנה לה מעמד דומה לעדת מדינה עקב ההפללה העצמית.

בסיטואציה זו של היעלמות המתלוננת, בכוונת היועמ״שית לסגור את התיק. סנגורו של מילביצקי, עו״ד ציון אמיר מסר שלא היה מקום מלכתחילה להורות על חקירתו באזהרה והגיע הזמן לסגור את התיק.